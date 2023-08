Israël : une plainte déposée contre un homme qui a cueilli un nénuphar dans un parc

"L'accusé a endommagé le parc national"

Une plainte a été déposée contre un jeune homme surpris en train de cueillir un nénuphar jaune dans le parc national Yarkon en Israël.

Après avoir été appréhendé, il a refusé d'être arrêté par les inspecteurs et s'est même échappé. "L'accusé a endommagé le parc national". Le nénuphar jaune est une fleur vivace qui pousse en Israël dans les plans d'eau de la vallée de Hula et dans les sources du Yarkon. Suite à la pollution des sources d’eau et à l’assèchement des marais, les nénuphars ont été sévèrement touchés.

L’espèce est en danger d’extinction et est définie par la loi comme plante protégée.

Des infractions similaires ont eu lieu dans le passé et le tribunal a prononcé des amendes de plusieurs dizaines de milliers de shekels.