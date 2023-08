Des stars israéliennes et des personnalités connues du monde de la téléréalité ont fait le déplacement pour l'occasion

Feux d'artifices et paillettes : la fondatrice de Shauna Events, Magali Berdah, s'est mariée dimanche soir avec son compagnon Stéphane Teboul dans le cadre verdoyant de la salle Ronit Farm, près de Tel-Aviv en Israël. La célèbre agent des stars de la téléréalité, qui compte 1.7 million de followers sur Instagram, a scellé son union devant ses quelque 350 invités dans un décor et une ambiance de rêve.

Parmi les influenceurs présents, Maeva Ghennam, Laura Lempika, Illan Castronovo, Océane El Himer, Kevin Guedj, Marwa Merazka, ou encore Alex Guidi ont fait le déplacement pour l'occasion.

Instagram / Ariella Tayar Event Production Mariage de Magali Berdah au Ronit Farm

Pour organiser ce mariage somptueux, Magali Berdah a fait appel à la talentueuse Ariella Tayar, qui a partagé de nombreuses vidéos de l'événement sur son compte Instagram. Magali Berdah a commencé la soirée dans une robe imposante signée Sima Couture, avant de se changer pour faire la fête sur la piste de danse. La chanteuse Eden Ben Zaken a également répondu présente pour interpréter son tube "Haïm cheli", titre incontournable des mariages en Israël, pour la somme astronomique de 100 000 shekels (près de 24400 euros).

Le chanteur Tal Vaknin et même la mère d'Omer Adam, amie proche de la mariée, étaient de la partie. "C'était une soirée magnifique qui a duré jusqu'à 4 h du matin, dans l'une des plus belles salles du pays", a confié David Krief, fondateur du média jewbuzz, à i24NEWS.

Instagram / Ariella Tayar Event Production Magali Berdah dans sa robe de mariée signée Sima Couture

En avril 2023, le chef d'entreprise Stéphane Teboul avait demandé la main de Magali Berdah au Maroc. "Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée", avait-elle répondu sur ses réseaux sociaux. Avec cette union, Magali Berdah va tourner une page difficile, marquée par sa bataille juridique avec le rappeur Booba, accusé depuis plus d'un an de cyberharcèlement contre elle.