Jérusalem : découverte d'un segment de 300 mètres d'un aqueduc datant du Second Temple

L'Autorité des Antiquités d'Israël (IAA) a annoncé lundi que des archéologues ont découvert une portion substantielle d'un ancien système d'acheminement d'eau destiné à Jérusalem, mesurant 300 mètres. Cette section, découverte au cours de la construction d'un établissement scolaire dans le secteur de Givat Hamatos, est la plus longue jamais trouvée de ce que l'on appelle l'aqueduc supérieur.

L'importance historique de ce système hydraulique est considérable. Construit pendant la période du Second Temple, il servait à transporter l'eau depuis des sources naturelles près de Bethléem, distantes d'environ 21 kilomètres, jusqu'à la capitale israélienne. Deux canaux principaux étaient en service à l'époque : l'un déversait l'eau dans la zone résidentielle de ce qu'on a appelé la "ville haute", aujourd'hui le quartier juif et arménien de la Vieille Ville, tandis que le second canalisait l'eau vers le Mont du Temple.

Après la chute de Jérusalem en 70 après J.-C., les Romains ont non seulement continué à utiliser cette infrastructure, mais ils ont également entrepris des rénovations, y compris des améliorations structurelles de l'aqueduc. Des pièces de monnaie datant de l'époque romaine ont été retrouvées dans le plâtre utilisé pour ces rénovations, dont une célébrant la révolte juive contre la domination romaine. Selon les archéologues Ofer Sion et Rotem Cohen, ces pièces pourraient avoir été insérées comme des talismans pour "porter chance".

Emil Aladjem/IAA Une vue d'un tronçon de 300 mètres de l'aqueduc de niveau supérieur trouvé dans le quartier de Givat Hamatos à Jérusalem

Le segment nouvellement mis au jour se divise en trois parties distinctes, deux construites pendant la période du Second Temple et une par les forces romaines. Les chercheurs ont noté la qualité exceptionnelle de la construction, avec des sections s'élevant jusqu'à trois mètres de hauteur.

Les archéologues espèrent que cette découverte offrira des indices pour mieux comprendre quand et comment l'aqueduc a été construit, qu'il s'agisse de l'époque des Hasmonéens ou sous le règne du roi Hérode.

Eli Escusido, le directeur de l'IAA, a souligné que ces découvertes révèlent beaucoup sur l'histoire complexe de Jérusalem. Des efforts sont en cours pour conserver ce site archéologique important et le rendre accessible au grand public dans le futur.