Israël : un macaque noir décède à 26 ans au safari de Ramat Gan

Samdi, un macaque noir (femelle), est décédée cette semaine à l'âge de 26 ans au safari de Ramat Gan en Israël. La durée de vie à l'état sauvage de ces singes est habituellement de 18 ans. Shmulik Yadov, directeur du département des animaux de Safari, et Moshe Mekens, directeur du département des singes de Safari, ont déclaré que l'aire de répartition originale des singes macaques noirs, qui sont en grave danger d'extinction, se trouve sur l'île de Silvasi en Indonésie.

Aujourd’hui, la taille de la population sauvage est estimée à seulement 5 000 individus. Au cours des 40 dernières années, la population a diminué de plus de 80 %.

Samdi est née le 17 septembre 1997. Elle a passé toute sa vie en safari et était l'une des femelles les plus âgées du groupe. Le safari compte actuellement trois mâles et sept femelles de l'espèce macaque noir.

AFP Macaques noirs au parc safari de Ramat Gan, près de Tel Aviv, le 25 août 2017

26 zoos participent au programme européen d'élevage d'espèces menacées pour cette espèce, dont le Ramat Gan Safari. En raison des conditions favorables dans les zoos, la durée de vie des macaques noirs est nettement plus élevée que dans la nature et peut atteindre plus de 30 ans.

Il y a environ un mois, les responsables du safari ont remarqué que Samdi avait l'air faible. Elle a été anesthésiée pour subir des examens approfondis, qui ont révélé qu'elle souffrait de diabète. Le traitement du diabète chez le singe est beaucoup plus complexe que chez l'homme.