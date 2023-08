Netanyahou avait eu connaissance de la rencontre du ministre des Affaires étrangères avec son homologue libyenne (média)

Benjamin Netanyahou était au courant de la réunion, mais a été indigné par sa divulgation

Benjamin Netanyahou était au courant de la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen et son homologue libyenne, ont confirmé deux sources proches du Premier ministre à Channel 12. Ce lundi, le chef du gouvernement a fait part de son indignation après la révélation de cette rencontre par le chef de la diplomatie israélienne. Selon les mêmes sources, le secrétaire du gouvernement et le Conseil national de sécurité étaient également au courant de la réunion prévue.

La "fuite" de cette rencontre inédite a conduit au limogeage de la ministre libyenne Najla Al-Mangoush et à son exil vers Istanbul. Plus tôt ce mardi, le bureau de Benjamin Netanyahou a publié un communiqué pour avertir les ministres que toute réunion secrète et sa publication dans les médias devront dorénavant être coordonnée et approuvée par M. Netanyahou.

Outre la tempête diplomatique que la révélation de la rencontre a provoquée, le Mossad a été également "indigné" par le manque de discrétion d'Eli Cohen, estimant que les dommages qui en résultent seraient "difficiles à réparer". "La conduite du ministre a causé d'énormes dégâts aux relations qui ont été forgées tranquillement et soigneusement ces dernières années. Il n'y a aucun moyen de contourner le problème", ont déclaré des responsables du Mossad à Channel 12.

IIsraeli Foreign ministry Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen et son homologue libyenne Najla Mangoush

Le ministère des Affaires étrangères israélien a démenti lundi, sans plus d'explication, avoir été à l'origine d'une "fuite" sur cette rencontre, mais des responsables américains craignent que toute cette affaire ne dissuade d'autres pays arabes "de s'engager dans des efforts de normalisation" avec Israël, selon Barak Ravid, analyste diplomatique du site d'informations israélien Walla.