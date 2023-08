Israël : des canaux découverts dans la Cité de David laissent les archéologues perplexes

"Dans un avenir proche, nous prélèverons d'autres échantillons de sol afin de nous aider à découvrir quel était le produit si important pour l'économie"

La découverte de canaux dans la Cité de David à Jérusalem et datant d’environ 2 800 ans interroge les archéologues et génère plusieurs hypothèses. La principale est qu'ils "ont probablement été utilisés pour tremper un certain type de produit. Leur emplacement central indique que le produit était lié à l'économie du palais ou du Temple", selon les chercheurs de l'Autorité des Antiquités d'Israël (AAI) et de l'Université de Tel Aviv.

Eliyahu Yanai, City of David Les canaux nord découverts dans la Cité de David, à Jérusalem, Israël

"Nous avons observé l'installation et avons réalisé que nous étions tombés sur quelque chose d'unique, mais comme nous n'avions jamais vu une telle structure en Israël, nous ne savions pas comment l'interpréter", a confié Yiftah Shalev de l’AAI. "Cette installation se compose d'au moins cinq canaux qui transportent des liquides", a ajouté Yuval Gadot de l'université de Tel-Aviv. Ces installations de production uniques et à grande échelle, taillées dans la roche et datant du 9e siècle avant notre ère, époque des rois bibliques du Royaume de Juda, Joas et son fils Amatsia, suggèrent que leurs produits étaient intégrés dans l'économie.

Asaf Perry, City of David Les chercheurs Yuval Gadot et Yiftah Shalev examinent les mystérieux canaux dans la Cité de David, à Jérusalem, Israël

"Comme les canaux ne mènent pas à un grand bassin de drainage, il est possible qu’ils aient été utilisés pour faire tremper des produits tels que du lin pour assouplir, ou des dattes pour produire du silan (miel de datte)", a poursuivi Yuval Gadot. "Dans un avenir proche, nous prélèverons d'autres échantillons de sol afin de nous aider à découvrir quel était le produit si important pour l'économie de la ville, du Temple et du palais", a signalé Yiftah Shalev.

Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority Les mystérieux canaux dans la Cité de David, à Jérusalem, Israël

Les résultats des fouilles seront présentés au public lors de la 24e conférence "City of David Studies of Ancient Jerusalem", qui se tiendra la semaine prochaine dans le parc national de la Cité de David.