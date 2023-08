Israël : Yaïr Netanyahou condamné à verser 130 000 shekels pour diffamation

Le tribunal a relevé que lors de cette campagne électorale, les allégations de Yaïr Netanyahou contre Benny Gantz au sujet de ses infidélités étaient constantes

Le fils du Premier ministre, Yaïr Netanyahou, a été condamné à verser 130 000 shekels (31 500 euros environ) à une jeune militante de Bleu Blanc, pour l'avoir diffamée en affirmant qu'elle avait une liaison avec Benny Gantz, chef de l'ancien parti centriste devenu depuis Union nationale.

L'indemnisation décidée par le tribunal de Kfar Saba (centre), qui comprend les frais de justice, est inférieure aux 500 000 shekels réclamés par la victime, Dana Kashdi, pour les deux publications de Yaïr Netanyahu sur les réseaux sociaux pendant la campagne législative de 2020, laissant entendre qu'elle entretenait une relation extraconjugale avec Benny Gantz.

Pour sa défense, Yaïr Netanyahu a affirmé que ses deux messages postés sur sur Twitter à propos de Dana Kashdi et Benny Gantz étaient innocents, et ne contenaient aucune déclaration explicite. Le juge a toutefois conclu que toute personne raisonnable serait en mesure de comprendre les insinuations faites dans ces tweets, compte tenu, de surcroît, de publications connexes du jeune homme sur les réseaux sociaux.

Kobi Gideon/GPO Benjamin, Sara, Yair et Avner Netanyahou

Le tribunal a ainsi relevé que lors de cette campagne électorale, les allégations de Yaïr Netanyahou contre Benny Gantz au sujet de ses infidélités étaient constantes.

Dans ce contexte, a affirmé le juge, Dana Kashdi était une cible secondaire, visée au hasard pour attaquer une nouvelle fois Benny Gantz. Selon le tribunal, le fils Netanyahou se fichait de la manière dont ces tweets pourraient entacher la réputation de la jeune femme, et des conséquences qu'ils auraient.

Tomer Neuberg/Flash90 Israeli Defense Minister Benny Gantz gives a press conference in Tel Aviv, Israel.

"Il convient à chaque personne, et en particulier au fils du Premier ministre israélien, dont l'audience est très importante, de faire preuve de retenue et de prudence dans ses déclarations et publications", a déclaré le juge en rendant son verdict.

Le sulfureux Yaïr Netanyahou, dont l'influence politique sur son père n'a cessé de grandir ces dernières années, accumule les frasques judiciaires en raison de ses propos controversés. Au total, le montant des dommages et intérêts auxquels le jeune homme de 32 ans a été condamné avoisine le million de shekels.

Yaïr Netanyahou vit depuis plusieurs mois à l'étranger, une installation qui aurait eu lieu à la demande du Premier ministre.