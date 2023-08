La victime, âgée de 25 ans, a été transportée à l'hôpital Shaare Zedek

Un attentat à l'arme blanche a eu lieu ce mercredi soir dans le tramway de Jérusalem, faisant un blessé. Le terroriste a été neutralisé. La victime âgée de 25 ans a été transportée à l'hôpital Shaare Zedek.

Selon un témoin de l'attentat à Channel 12, "le terroriste a sorti un couteau et a attaqué le jeune homme. J'ai couru vers le terroriste, je lui ai donné des coups de pied au visage et à la main et j'ai laissé tomber le couteau. La police est arrivée et lui a tiré dessus".

Des images montrent le terroriste allongé sur le sol après avoir été abattu, avec un couteau à côté de lui. Les premiers secouristes ont indiqué que l'Israélien blessé s'est enfui dans une rue voisine après avoir été poignardé dans le dos. "Lorsque nous sommes arrivés à la gare ferroviaire de la rue Shimon Hatzadik, nous avons vu un homme de 25 ans parfaitement conscient avec un coup de couteau dans la partie supérieure du corps", ont indiqué Elad Rosemarin et Sarah Kapah, secouristes au Magen David Adom. Le terroriste palestinien de 14 ans, vêtu comme un juif ultra-orthodoxe, était originaire de Jérusalem-Est.

L'attentat est survenu alors que les tensions restent vives dans toute la région, en raison d'une série d'attaques palestiniennes en Israël et en Cisjordanie qui ont fait 27 morts parmi les civils et deux parmi les soldats, et plusieurs autres ont été grièvement blessés depuis le début de l'année.