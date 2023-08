Israël : scène de panique à l'aéroport Ben Gurion après un incident sécuritaire

Une personne a foncé avec sa voiture dans un poste de contrôle

Des dizaines de passagers de l'aéroport Ben Gourion ont été invités à s'allonger au sol, mains sur la tête mercredi - après la déclaration de l'état d'urgence. Un Palestinien ayant dérobé une voiture serait rentré dans la zone de l'aéroport, provoquant la panique parmi les forces de sécurité sur place. Peu de temps après, un retour à la normale a été annoncé.

Les agents de la sécurité ont tiré sur le véhicule et ont déployé des barrages routiers afin de neutraliser l'individu. Il a été transféré à la police pour enquête.

"Nous ne savions pas exactement ce qui se passait. Tout le monde courait dans tous les sens et les gens criaient. Il y a eu un moment d'hystérie et de stress et tout le monde s'est allongé. Je suis arrivé avec un groupe de touristes américains qui ne comprenaient pas ce qui se passait, j'ai dû leur expliquer que c'était un incident de sécurité qui se produisait et qu'ils étaient censés s'allonger par terre", a déclaré Ziv présent lors du mouvement de panique.

En décembre 2022, un incident similaire s'est produit lorsque les gardes de sécurité de l'Autorité aéroportuaire ont arrêté une personne à bord d'un véhicule volé qui a franchi le point de contrôle et a roulé dans le sens inverse de la circulation. Un mouvement de panique avait été constaté dans le hall d'accueil et plusieurs personnes avaient été blessées lors d'une bousculade.