Israël : des groupes terroristes palestiniens planifient des attaques contre des Israéliens et des Juifs à l'étranger

Les autorités israéliennes ont lancé jeudi un avertissement selon lequel les groupes terroristes palestiniens planifient des attaques contre des cibles israéliennes et juives et contre des individus à l'étranger.

La division antiterroriste du Conseil national de sécurité (CNS) a déclaré que le Hamas et le Jihad islamique palestinien (PIJ) étaient particulièrement intéressés par l'enlèvement d'Israéliens afin de renforcer leur pouvoir de négociation vis-à-vis de l'État juif. Ces deux groupes terroristes, voués à la destruction d'Israël, sont subventionnés par le régime des mollahs d'Iran, qui partagent leurs objectifs contre ce qu'ils appellent l'"entité sioniste".

Le CNS a également déclaré que les individus radicalisés non affiliés aux groupes terroristes susmentionnés mais "inspirés" par leur propagande représentent une menace très réelle pour les Juifs et les Israéliens du monde entier. Cette mise en garde a été émise environ trois semaines avant les grandes fêtes juives, au cours desquelles de nombreux Israéliens voyagent à l'étranger. Par ailleurs, Israël a ajouté qu'il existe une menace accrue en Suède et au Danemark après récents autodafés de Coran.