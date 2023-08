Israël : des centaines de personnes ont appelé à l'unité du peuple lors d'une marche à Bnei Brak

Des centaines de participants de tout le pays sont venus ce jeudi soir soutenir les habitants de la ville de Bnei Brak

Des centaines de personnes se sont rassemblées jeudi soir à Bnei Brak pour participer à la marche de l'unité, organisée en réponse à la marche des femmes de la semaine dernière dans la ville. Pendant la marche, les participants ont brandi des pancartes disant "Les Haredim sont mes frères" et ont appelé à l'unité du peuple.

La marche est partie de la Grande Synagogue de Bnei Brak, où une prière a eu lieu à la mémoire des soldats ultra-orthodoxes de Tsahal tombés lors des opérations israéliennes. De là, les participants ont continué dans la rue Rabbi Akiva et à la fin ont eu lieu des cercles de discussion avec les habitants. Berla Crombie, fondatrice de l'organisation Takuma 2023 et l'une des organisatrices de la marche, a déclaré que "des gens sont venus ici aujourd'hui de Netanya, de Kiryat Motzkin, de Nes Ziona, et mêmede la vallée du Jourdain".

"Nous sommes venus ici pour dire non à la haine, à la division, et à la fracture. Il y a des contestations, et c’est très bien, mais les habitants de Bnei Brak ne seront pas les boucs émissaires. Nous sommes venus embrasser les habitants de Bnei Brak, pour leur dire que nous sommes frères. Nous sommes un seul peuple, avec un seul destin", a-t-elle affirmé.

Jacob Vider, membre du conseil municipal, a déclaré lors de l'événement que "ces derniers temps, il y a eu une incitation au mal contre environ un quart de million d'habitants de Bnei Brak, une ville pleine de gentillesse et de don".

"Aujourd'hui, dans la marche de la fraternité, se fera entendre la voix de la majorité du peuple, celle qui veut l'unité et non la division. Au nom des habitants de Bnei Brak, je voudrais féliciter tous les chers citoyens venus ici. Une fois de plus, la nation d'Israël se révèle dans sa gloire", a-t-il ajouté. "Nous voyons ici des gens de tous bords, de l'État d'Israël. Nous sommes tous un seul peuple et ensemble, nous continuerons à prendre soin les uns des autres", a-t-elle affirmé.