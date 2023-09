Israël : tollé après des propos de la députée Tali Gottlieb

"Le Shin Bet et Tsahal travaillent pour les terroristes", a déclaré la députée, provoquant des condamnations unanimes

La députée Tali Gottlieb (Likoud) a provoqué un tollé vendredi après avoir déclaré que "le Shin Bet et l'armée israélienne travaillent pour les terroristes". Le bureau du Premier ministre n'est pas resté indifférent à ces propos, les qualifiant de "déclaration scandaleuse", tandis que le ministre de la Défense Yoav Gallant a demandé à Mme Gottlieb de s'excuser immédiatement.

"Il est bon de savoir que le Shin Bet et Tsahal travaillent avec les gardes de sécurité et les prisonniers. L’ensemble de l'Etat profond est contre le ministre Ben Gvir. Bravo à toi Itamar pour avoir gouverné la droite. Les prisonniers de sécurité, les meurtriers bénéficient pendant des années de conditions de détention avec des avantages illusoires. Et si réduire les droits des terroristes selon la méthode du Shin Bet et de Tsahal nuira à la sécurité, alors quelque chose de très grave se produit ici", a-t-elle publié sur X (ex-Twitter).

Le bureau du Premier ministre a répliqué en assurant que l'"armée israélienne et le Shin Bet, et les autres forces de sécurité travaillent jour et nuit pour maintenir la sécurité d'Israël et attaquer les terroristes", rappelant que les forces de sécurité ont réussi à éliminer plus de 160 terroristes et à arrêter plus de 1 500 individus depuis le début de l'année.

Jeudi, le Premier ministre a procédé à une évaluation de la situation avec le ministre de la Défense et d'autres responsables après l'attentat de Maccabim. Le mouvement Darkenou a porté plainte contre la députée pour incitation. "Ces déclarations sont impardonnables. Une membre de la Knesset au service de L'État d'Israël autorise le sang des membres des forces de sécurité. La députée Gottlieb doit faire l'objet d'une enquête et être poursuivie pour ses insultes contre des membres des forces de sécurité de l'État d'Israël. Nous attendons du Premier ministre et du parti Likoud qu'ils publient immédiatement une déclaration. condamnant l'incitation du député Gottlieb. Un manque de réaction de leur part serait une preuve supplémentaire de leur faillite morale et éthique", a lancé le directeur Nimrod Dweck.