Les violences ont eu lieu lors d’une manifestation anti-régime devant l'ambassade d’Érythrée à la rue Yad Harutsim de Tel-Aviv

De violents affrontements ont éclaté samedi à Tel-Aviv entre la police israélienne et des centaines de demandeurs d’asile Érythréens. Les violences ont eu lieu lors d’une manifestation anti-régime devant l'ambassade d’Érythrée à la rue Yad Harutsim de Tel-Aviv, alors qu’un événement devait avoir lieu l’après-midi même. Des manifestants seraient parvenus à pénétrer dans l’enceinte du bâtiment.

Une trentaine de personnes – dont huit manifestants et 12 policiers – ont été blessées selon le quotidien israélien Haaretz. La police aurait riposté en utilisant des grenades assourdissantes et des gaz lacrimogènes, des matraques et des balles à pointe en éponge sur les manifestants, et tiré des coups de feu en l’air.

Avshalom Sassoni/Flash90 La police israélienne lors d'une manifestations de réfugiés érythréens qui s'opposent au régime dans le sud de Tel Aviv, en Israël.

D’après les sources de Haaretz, les manifestants ont brisé des voitures (véhicules privés et de police), ainsi que les vitrines des commerces voisins, et se sont battus avec les policiers.

Important dispositif policier sur place

Dans un communiqué, la police israélienne évoque de “violentes perturbations perpétrées par des ressortissants étrangers en provenance d’Érythrée" et fait état de “12 policiers blessés”.

D'importantes forces de police et de police des frontières sont dépêchées sur les lieux. Selon un communiqué du Magen David Adom, les blessés ont été évacués vers les hôpitaux Ichilov, Wolfson, Sheba et Meir, soit un total de 35 blessés, dont : 19 policiers dans un état léger et 16 ressortissants étrangers, 2 dans un état grave, 1 dans un état modéré à grave, 2 dans un état modéré, 11 dans un état léger.

“La police a donné l'ordre d'évacuer la rue Masger, mais les contrevenants, qui n'ont pas écouté les avertissement des policiers, ont commencé à jeter des pierres, des planches et ont vandalisé les magasins de la rue, incendiant notamment le complexe du club et causant de gros dégâts aux véhicules de la police. Lors de l'évacuation des émeutiers, 12 policiers ont été blessés suite à des jets de pierres et d'objets divers, certains d'entre eux ont été évacués pour recevoir des soins médicaux à l’hôpital” selon le communiqué de la police.

“Les forces de police continuent d'évacuer les contrevenants en utilisant la cavalerie et des mesures de dispersion de la foule, les policiers qui sentaient un réel danger pour leur vie ont tiré un coup de semonce en l'air, sans faire de victimes”

Le chef de la police israélienne, le surintendant Yaakov Shabtai, va se rendre sur les lieux pour procéder à une évaluation de la situation avec le commandant du district, selon les médias israéliens. Les manifestants étaient pour la plupart des demandeurs d’asile et des opposants au régime érythréen, scandant des slogans tels que « l’État d’Israël soutient le dictateur [érythréen] ».