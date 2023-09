Yad Vashem : des spécialistes de la Shoah craignent une ingérence du gouvernement israélien

Le ministre de l'Éducation pourrait destituer le président de Yad Vashem, Danny Dayan, après des plaintes concernant sa gestion financière et celle des employés

Des spécialistes de l'histoire de la Shoah ont envoyé une lettre ouverte au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, et au ministre de l'Éducation Yoav Kish, pour y exprimer leur préoccupation devant le risque d'une éventuelle ingérence politique au sein de Yad Vashem, l'institution dédiée à la commémoration, la recherche et l'éducation sur l'Holocauste.

Cette lettre, signée par 123 chercheurs, intervient après des rapports selon lesquels le ministre de l'Éducation envisagerait de destituer le président de Yad Vashem, Danny Dayan. Les chercheurs ont loué le travail de M. Dayan, soulignant son rôle dans la préservation de l'indépendance de l'institution: "Nous sommes extrêmement préoccupés par les récentes attaques du ministre de l'Éducation israélien contre Danny Dayan, président de Yad Vashem, une institution majeure pour la commémoration, la mémoire et la recherche de la Shoah", ont écrit les chercheurs. Ils ajoutent que l'indépendance de Yad Vashem est plus cruciale que jamais, surtout à un moment où la mémoire de la Shoah est sous pression et que des institutions et gouvernements du monde entier s'engagent dans la négation et la déformation de l'Holocauste.

Yonatan Sindel/Flash90 Dani Dayan, président de Yad Vashem

"Toute tentative d'exercer un contrôle politique sur Yad Vashem constitue une menace claire pour la mémoire des six millions de victimes de l'Holocauste. Cela met en question la légitimité d'une institution qui jouit d'un immense prestige et respect à travers le monde", disent-ils.

Dans une interview à la radio Kan Reshet Bet, Yoav Kish a déclaré examiner des plaintes concernant la gestion financière de M. Dayan et des allégations de mauvais traitement des employés. "S'il s'avère que ces allégations sont infondées, Dayan ne sera pas destitué", a souligné le ministre.

Le ministre de l'Éducation a également envoyé une lettre à Dayan, dans laquelle il exprime des préoccupations concernant la manière dont les sièges et les votes au sein du conseil d'administration de Yad Vashem sont gérés. Selon lui, des personnes non qualifiées et non approuvées participent aux réunions du conseil, tandis que lui-même et le directeur général de son ministère, qui sont également membres du conseil, ne sont pas invités.