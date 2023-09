Plus de 500 universitaires israéliens travaillant à l'étranger dénoncent la réforme judiciaire

Dans une lettre ouverte, les signataires ont déclaré être "horrifiés et alarmés par la grave crise provoquée par le gouvernement israélien"

Plus de 500 académiciens, scientifiques et professionnels de la santé israéliens, affiliés à des institutions de recherche et d'enseignement supérieur travaillant à l'étranger, ont manifesté leur soutien à l'opposition à la réforme judiciaire initiée par le gouvernement de Benjamin Netanyahou, dans une lettre ouverte publiée dimanche. Ces experts, qui travaillent dans des universités prestigieuses telles que Harvard, Yale, Cambridge et Oxford, ont clairement exprimé leur engagement en faveur de l'indépendance de la Cour suprême israélienne.

https://twitter.com/i/web/status/1697278509184647531 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les signataires ont écrit : "Nous sommes témoins de la fuite des ressources et des cerveaux d'Israël à cause des attaques contre la démocratie et de la politisation de l'académie. Ces processus destructeurs finiront par entraîner le déclin de la science et de l'éducation en Israël."

Les signataires, qui ont qualifié l'indépendance judiciaire d'Israël de "protection vitale contre la tyrannie", ont déclaré être "horrifiés et alarmés par la grave crise provoquée par le gouvernement israélien". "La conduite destructrice du gouvernement est scandaleuse, caractérisée par la dissimulation et la déformation des faits, des insultes verbales, une incitation dangereuse, et le mépris des avis d'experts", précise la lettre, qui a été initiée par le groupe de protestation UnXeptable, composé d'Israéliens vivant à l'étranger, qui a multiplié les actions visant des membres du gouvernement actuel "La poursuite d'un pouvoir illimité nécessite des actes de protestation et de résistance intransigeants et constants", souligne enfin le texte.