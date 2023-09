Cet incident intervient alors que Benjamin Netanyahou est lui-même à Chypre pour un sommet tripartite avec les dirigeants chypriotes et grecs

Six touristes israéliens âgés de 19 et 20 ans ont été arrêtés lundi matin, soupçonnés d'avoir violé une touriste du même âge ans dans un hôtel à Ayia Napa. D'après les médias chypriotes, la jeune femme britannique s'est présentée dimanche au poste de police de Famagouste pour signaler son agression. À la suite de sa plainte, les autorités ont identifié et appréhendé les cinq individus incriminés, qui devraient être traduits devant le tribunal de Famagouste.

Iakovos Hatzistavrou / AFP Une voiture de police à Chypre

Ces arrestations interviennent alors que le Premier Ministre israélien Benjamin Netanyahou est lui-même à Chypre. Ce dernier est actuellement sur l'île pour un sommet tripartite avec les dirigeants chypriotes et grecs.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a réagi à l'incident dans un communiqué : "Ce matin, l'ambassade d'Israël à Chypre a été informée de l'arrestation de six de nos citoyens. Le consul israélien sur place est en contact étroit avec les autorités chypriotes. Par ailleurs, le département chargé des Israéliens à l'étranger au sein de notre ministère est en liaison avec les familles des individus concernés".

Cette affaire fait écho à un incident similaire survenu il y a environ quatre ans, également à Ayia Napa, où douze Israéliens avaient été arrêtés, accusés d'avoir violé une jeune femme britannique. L'accusatrice, âgée de 19 ans à l'époque, s'était par la suite rétractée avant même d'avoir pu consulter un avocat. Elle a été jugée coupable d'atteinte à l'ordre public et condamnée. Toutefois, cette sentence a été annulée par la Cour suprême de Chypre en janvier 2022.

L'affaire avait à l'époque suscité une vive émotion, tant au niveau national qu'international, et avait déclenché des manifestations, notamment de la part d'organisations féminines israéliennes, qui s'étaient élevées contre la gestion de l'affaire.