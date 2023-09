Le "Knaf Tzion" doit transporter le président Yitzhak Herzog et le Premier ministre Benjamin Netanyahou à la conférence sur le climat à Dubaï, en novembre

L'avion "Knaf Tzion" (Aile de Sion), qui doit transporter les plus hauts responsables de l'État, va enfin effectuer son vol inaugural en novembre, après des années d'attente. Le président Yitzhak Herzog et le Premier ministre Benjamin Netanyahou prendront place à bord de ce Boeing pour se rendre à une conférence sur le climat à Dubaï, qui aurait lieu du 30 novembre au 12 décembre. Un vol d'essai opérationnel est également prévu dans une semaine. L'avion et les membres de l'équipage de sont rendus lundi à Chypre, où se trouve le Premier ministre pour un visite officielle, afin de s'habituer aux capacités de l'avion.

Acheté en 2019, l'avion a été cloué au sol en 2020, Benjamin Netanyahou redoutant que son prix exorbitant ne suscite la controverse en raison de la crise du coronavirus que traversait le pays à l'époque.

Si le "Knaf Zion" est équipé d'une salle d'opération similaire à celle de l'"Air Force 1", il est loin d'être un symbole de luxe. Agé de plus de deux décennies et doté d'environ 120 sièges, dont les deux tiers en classe économique, l'avion a conservé ses sièges d'origine sans système de divertissement pour des raisons de sécurité.

Le rapport du contrôleur de l'État révèle que certaines modifications de sécurité ont été tardivement mises en œuvre, en partie à cause de l'intégration tardive des exigences du Shin Bet, le service de sécurité intérieure d'Israël. Les coûts de l'avion ont augmenté de 60%, atteignant environ 730 millions de shekels, à la suite de changements de dernière minute dans les spécifications de sécurité et d'aménagement. L'ancien Premier ministre Yaïr Lapid avait même envisagé de vendre l'appareil, ce qui a conduit à démonter temporairement certains de ses systèmes, dont une défense antimissile qui a depuis été réinstallée.