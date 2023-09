Tentative d'attaque au couteau dans la vieille ville de Jérusalem

La terroriste a été maîtrisée par les forces de police présentes sur place

Une tentative d'attaque au couteau s'est produite dans la vieille ville de Jérusalem lundi soir. La terroriste a été maîtrisée par les forces de police présentes sur place. Aucune victime n'est à déplorer.

Israël connaît un regain d'attaques terroristes depuis plus d'un an, et ce en dépit des opérations de l'armée pour y mettre un terme. Depuis le début de l'année 2023, le pays recense 36 victimes d'attentats.