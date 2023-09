Le président vise à protéger la société qui est mise à l'épreuve depuis de nombreux mois

Le président de l'État d'Israël, Isaac Herzog, s'est réuni avec des membres de la communauté juive d'Autriche à la veille des fêtes juives qui débuteront le 15 septembre, alors que l'Etat hébreu fait face à d'importantes divisions, notamment concernant le projet de réforme judiciaire du gouvernement.

"Nous sommes à la veille de Roch Hachana (Nouvel An juif), pendant neuf mois nous avons traversé une crise profonde qui affecte dramatiquement nos vies, notre sécurité, notre économie, et notre société. J'appelle les dirigeants à faire preuve de responsabilité, à regarder la réalité en face, à tendre la main, à faire un effort, à s'unir pour parvenir à un large consensus", a déclaré le président. Selon les dernières informations, un compromis autour de la réforme judiciaire négocié serait de nouveau sur la table.

D'après les informations qui ont filtré, la loi sur l'annulation de la clause de raisonnabilité des lois serait modifiée rétroactivement, et considérablement édulcorée. L'autre point mis en avant concerne la composition de la commission de nomination des juges - l'un des volets les plus controversés de la réforme -, qui ne serait finalement pas modifiée. Le seul changement qui pourrait être adopté serait la nécessité de sept voix sur neuf pour que la nomination d'un juge soit validée (contre cinq sur neuf actuellement) ce qui, dans les faits, pourrait donner un droit de veto à la majorité. Enfin, le processus législatif autour de la réforme serait gelé pendant un an et demi.