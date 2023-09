Deux chercheurs israéliens reçoivent plus de 3 millions d'euros du Conseil européen de la recherche

Le Dr Ben-Moshe et le Dr Shahar Alon ont présenté des recherches de pointe dans les domaines de la chiralité et du cancer

Deux chercheurs de l'Université Bar-Ilan en Israël, le Dr Assaf Ben-Moshe et le Dr Shahar Alon, sont les bénéficiaires de bourses Starting Grants du Conseil européen de la recherche (ERC) d'un montant de 14 millions de shekels (3.4 millions d'euros) pour leurs recherches.

Le Dr Ben-Moshe, qui a reçu une bourse de 1,5 million d'euros, étudie la chiralité, une propriété géométrique fondamentale des objets qui existent sous la forme de deux images miroir qui ne peuvent se chevaucher dans l'espace, comme la main droite n'est pas superposable à la gauche.

Courtesy Bar-Ilan University Dr Assaf Ben-Moshe

Cette discipline est utilisée est étudiée dans différents domaines de la biologie, de la chimie, de la physique et de l’ingénierie et pose un défi important dans le secteur pharmaceutique. Les travaux du Dr Ben Moshe pourraient permettre d'explorer une théorie innovante, contraires aux conclusions de Louis Pasteur au XIXe siècle, suggérant que les formes chirales des cristaux pourraient ne pas être uniquement déterminées par la forme des molécules constitutives, mais plutôt par des défauts complexes influençant leur structure. Le projet du Dr Ben Moshe pourrait ouvrir la voie au contrôle de la chiralité dans un large éventail de matériaux.

Courtesy Bar-Ilan University Dr. Shahar Alon

Le Dr Shahar Alon, qui a reçu une subvention de près de 2 millions d'euros, travaille sur les interactions énigmatiques qui se produisent au niveau cellulaire entre les tumeurs et le système immunitaire, afin de potentiellement modifier le traitement du cancer. Sa recherche se concentre sur les événements de "détection sans activation", souvent négligés, qui se produisent lorsque les cellules immunitaires, en particulier les cellules T, rencontrent des cellules tumorales.

L'utilisation d'une technologie innovante développée par Alon permettant le séquençage in situ avec une super-résolution a fait la différence. Cette technologie ouvrira la voie à la création du tout premier ensemble de données de cartographie génomique spatiale super-résolue des biopsies humaines.

En outre, l'équipe d'Alon développera une technologie d'imagerie avancée capable de séquencer in situ les récepteurs des lymphocytes T et des lymphocytes B, d'identifier les récepteurs spécifiques de la tumeur et de fournir un aperçu du dialogue immuno-tumoral.

PHILIPPE HUGUEN / AFP Le siège de la commission européenne à Bruxelles

Quatre cents subventions de démarrage destinées à de jeunes scientifiques et universitaires de toute l'Europe sont accordées par le Conseil européen de la recherche (ERC). Ces subventions soutiennent la recherche de pointe dans un large éventail de domaines, de la médecine et de la physique aux sciences sociales et humaines.