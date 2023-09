Israël : chasser de petites proies a contraint les hommes préhistoriques à améliorer leurs capacités cognitives (étude)

"Les humains ont commencé à fabriquer des outils en pierre il y a environ 3 millions d'années et à chasser il y a environ 2 millions d'années"

Une nouvelle étude de l'Université de Tel Aviv montre que l'extinction des grandes proies, sur lesquelles était basée la nutrition humaine, a contraint les hommes préhistoriques à développer des armes améliorées pour chasser les petites proies, entraînant ainsi des adaptations évolutives. L'étude passe en revue l'évolution des armes de chasse, depuis les lances à pointe de bois et de pierre jusqu'à l'arc et les flèches sophistiqués d'une époque ultérieure, en la corrélant avec les changements dans la taille des proies, la culture et la physiologie humaines.

"Cette étude a été conçue pour examiner une hypothèse unificatrice plus large, que nous avons proposée dans un article publié en 2021. L'hypothèse explique l'évolution culturelle et physiologique des humains préhistoriques – y compris l'augmentation des capacités cognitives – comme une réponse adaptative à la chasse des proies de plus en plus petites et rapides. Jusqu'à présent, une telle hypothèse manquait, celle dominante soutenant que les changements dans les armes de chasse étaient le reflet d'une amélioration cognitive essentiellement inexpliquée", expliquent les chercheurs.

PHILIPPE DESMAZES (AFP) Des archéologues en France

Le Dr Ben-Dor qui a mené l'étude déclare que son équipe a analysé les résultats de neuf sites préhistoriques – en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est, en Espagne et en France, habités pendant la transition de l'âge de pierre inférieur au moyen âge de pierre (Paléolithique), environ 300 000 ans.

"Dans les premiers sites archéologiques, nous trouvons principalement des os d'animaux et des outils en pierre utilisés pour chasser et traiter les proies. Les os reflètent les quantités relatives de différentes espèces chassées par les humains, comme les éléphants, daims, etc. Nous avons examiné l'émergence d'une méthode sophistiquée de taille de pierre connue sous le nom de technique de Levallois, qui est particulièrement révélateur du développement cognitif : contrairement aux méthodes de taille antérieures, l’artisan prépare d’abord un noyau de pierre de bonne qualité, puis coupe un objet pointu d’un seul coup. Nous avons constaté que dans tous les cas, sur tous les sites, des pointes de pierre fabriquées avec la technologie Levallois apparaissaient simultanément à une relative diminution de la quantité d'os de grosses proies", affirme-t-il.

Les chercheurs relatent que "les humains ont commencé à fabriquer des outils en pierre il y a environ 3 millions d'années et à chasser il y a environ 2 millions d'années, les armes de chasse évoluant constamment tout au long de la préhistoire". L'Homo Sapiens et les Néandertaliens, apparus il y a environ 300 000 ans, ont amélioré leurs lances en ajoutant des pointes de pierre, qu'ils ont produites avec la technique plus sophistiquée de Levallois.

CESAR MANSO / AFP Reproduction du visage d'un homme de Néandertal

Il y a environ 50 000 ans, des systèmes de chasse plus complexes, comme l'arc, les flèches et le lance-lance, étaient régulièrement utilisés par Homo Sapiens. À la fin du Paléolithique supérieur, il y a environ 25 000 ans, de nouvelles aides à la chasse sont apparues. Les faits sur cette évolution continue des armes de chasse, nécessairement accompagnée d'une amélioration de la cognition et des compétences humaines, sont connus depuis longtemps ; et pourtant, aucune hypothèse unificatrice pour expliquer ces faits ou les attribuer à un changement dans l’environnement n’a été proposée.

En 2021, le professeur Barkai et le Dr Ben-Dor avaient publié une hypothèse unifiée, qui explique l'évolution physiologique et culturelle des humains du Paléolithique, y compris l'amélioration des capacités cognitives, par le biais d'adaptations visant à atténuer la baisse des rendements énergétiques due à une diminution progressive de la taille des proies. Les résultats de la présente étude corroborent cette hypothèse, à la suite d'une autre étude publiée l'année dernière en collaboration avec les zoologistes Jacob Dambitzer et le professeur Shai Meiri de TAU. En analysant les données de sites archéologiques datant d'il y a 1 500 000 à 20 000 ans, l'étude de 2022 a révélé que l'espèce de proie dominante au début de la période passait d'un éléphant de 12 tonnes à une gazelle de 25 kg. De plus, les données indiquent que le poids moyen des animaux chassés par l'homme il y a un million d'années était de 3 tonnes, tombant à 50 kg il y a 20 000 ans. En d’autres termes, la taille des proies diminuait continuellement au fil du temps.