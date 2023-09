Israël : 50 ans après, les archives de la guerre de Kippour déclassifiées

Les archives sont constituées d'environ 3 500 dossiers, dont 1 400 dossiers papier, 1 000 photographies, 800 clips audio, 150 transcriptions et huit vidéos

Les archives d'État d'Israël travaillent depuis deux ans et demi à la divulgation de milliers de dossiers, qui racontent l'histoire de la guerre de Kippour en 1973. Certains documents retracent les événements minute par minute, "permettant de revivre les sentiments de ceux qui les ont vécus", indique un communiqué des archives israéliennes.

DR Soldats israéliens capturés par les Syriens guerre de Kippour

"Depuis deux ans et demi, les archives d'État se sont engagées à rendre plus accessibles au public les dossiers et le matériel qui racontent l'histoire de la guerre de Kippour. Contrairement à d'autres publications d'archives, nous avons choisi cette fois-ci de montrer - autant que possible - l'histoire de la guerre à 360 degrés,en montrant la manière dont elle a affecté tous les aspects de la vie en Israël", explique Ruti Abramovitz, le responsable des archives d’État.

AFP Des prisonniers égytiens dans un camp au canal de Suez, en novembre 1973, un mois après le début de la guerre du Kippour.

Ce matériel comprend des milliers de documents, de clips audio, de photographies, de transcriptions et de dossiers originaux provenant de ministères, de documents militaires, diplomatiques et civils, de témoignages, de protocoles de réunions du gouvernement et du cabinet de guerre, de discussions de la défense civile, ou encore d'informations sur le front intérieur pendant la guerre.

IDF spokesperson La guerre de Kippour Octobre 1973

Le matériel est maintenant accessible en tant que collection d'archives d'informations sur la guerre, en commençant par la prise de décision en temps d'incertitude par les dirigeants, les combats sur les différents fronts, le front intérieur israélien, les contacts diplomatiques avec les pays arabes (Égypte et Syrie) par l'intermédiaire des grandes puissances, jusqu'aux accords de séparation des forces de mai 1974.

Ces archives déclassifiées sont constituées d'environ 3 500 dossiers, dont environ 1 400 dossiers papier, 1 000 photographies, 800 clips audio, 150 transcriptions et huit vidéos.

La guerre de kippour, la troisième qu’Israël a dû mener pour sa survie, déclenchée 6 octobre 1973 par l'Égypte et la Syrie, s’est achevée par un cessez-le-feu définitif le 25 octobre 1973 qui a permis à Israël de conserver le contrôle de la péninsule du Sinaï et du plateau du Golan, conquis lors de la guerre des Six Jours. Cette guerre, qui a pris Israël par surprise, représente un traumatisme encore vivace pour la société israélienne, 2 500 soldats de l’État hébreu ayant été tués et des milliers d'autres blessés.