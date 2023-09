Enlisées dans leur détresse, Allison et Sarah Esther, ex-soldates, n’entrevoyaient pas d’issue. Jusqu'à leur rencontre avec une association pas comme les autres

A première vue, c’est une fête entre jeunes tout ce qu’il y a de plus banal. L’atmosphère est joyeuse, et la musique, l’alcool et le cannabis promettent qu’elle le reste. Les apparences, pourtant, sont trompeuses. Ici, les sourires cachent le drame, le cannabis est thérapeutique, et parmi ceux présents, certains ont dû faire un effort surhumain pour sortir de chez eux. Ces jeunes sont tous d’anciens soldats de l’armée israélienne atteints de trouble de stress post-traumatique, qui passent quelques jours de vacances dans un hôtel de luxe offerts par Belev Echad (D’un seul cœur), une association entièrement dédiée à leur soutien.

Allison fait partie des 120 vétérans venus chercher un peu de détente et d’oubli dans le cadre enchanteur du Ramot Resort, qui surplombe le lac de Tibériade. Arrivée seule en Israël à l’âge de 18 ans pour intégrer Tsahal, cette Franco-Israélienne de 29 ans a terminé il y a peu ses nombreuses années de service au sein de l’unité des gardes-frontières. Sa vie a basculé il y a deux ans, lorsqu’elle a été fauchée par la voiture d’un terroriste, lancée à toute allure contre la position où elle se trouvait à Jérusalem, avec plusieurs de ses coéquipiers.

Outre les séquelles physiques de ses graves blessures aux jambes et au dos, la jeune femme, mère de deux enfants, se débat également avec un traumatisme : « Durant les mois qui ont suivi, je vivais dans une peur constante, particulièrement quand j’étais dans la rue. J’étais tout le temps sur le qui-vive, redoutant une attaque. Je passais mon temps à regarder autour de moi et à sursauter au moindre bruit. Je ne me sentais en sécurité nulle part », raconte-t-elle. Pour éviter de se retrouver confrontée à ces situations, Allison s’est mise à réduire ses sorties, préférant rester entre les quatre murs de son appartement.

Courtesy Belev Echad Association Allison, lorsqu'elle servait au sein de l'unité des gardes-frontières à Jérusalem

Sarah Esther, également immigrée de France, a 27 ans. Issue d’un milieu religieux, elle a été la seule fille de son école à rejoindre l’armée, « pour faire comme son grand-frère », explique-t-elle. Enrôlée comme combattante médicale en pleine Intifada des couteaux en 2015, la jeune fille, postée à Hébron, a passé son service à prodiguer les premiers soins à des hommes, des femmes et des enfants victimes d’attaques à l’arme blanche. Les premiers symptômes de stress post-traumatique sont apparus chez elle plusieurs mois après la fin de l’armée. A ses cauchemars et insomnies durant la nuit, succédaient des journées passées dans l’angoisse de trouver ses proches assassinés en rentrant à la maison. La dépression l’a finalement clouée au lit pendant près de deux ans.

Courtesy Belev Echad Association Sarah Esther, lorsqu'elle servait en tant que combattante médicale

Enlisées dans leur détresse, Allison et Sarah Esther n’entrevoyaient pas d’issue, en dépit des séances chez le psychologue incluses dans le panier d’aides dispensées par l’Etat. Jusqu’à cet appel qu’elles ont reçu, et qui a définitivement changé la donne. Ce coup de fil providentiel est venu des responsables de Belev Echad, qui, alertés, ont entrepris d’aider les deux ex-soldates à s’en sortir. Via un accompagnement personnalisé, cette association, fondée en 2009 par Uriel Vigler, un rabbin Habad américain et son épouse Shevy, s’efforce de répondre au cas par cas aux besoins des 500 vétérans traumatisés qu'elle a pris sous son aile. Avec l’objectif de leur prodiguer de l’amour, et de leur redonner l’envie de croire en eux pour se réaliser.

« Ces soldats ont une image très dégradée d’eux-mêmes, alors que leur corps et leur mental ne fonctionnent plus comme avant. Eux qui étaient auparavant des locomotives – souvent officiers, commandants ou hauts gradés - se sentent désormais inutiles, et se perçoivent comme un poids pour les autres. Nous les accompagnons afin qu’ils reprennent confiance en eux. Nous leur faisons comprendre que l’exceptionnel courage qu’ils ont déployé lors de leur service militaire est toujours en eux, tapi quelque part, et nous les aidons à se reconnecter à cette force », relate Sharon Shtrachman, co-directrice du programme en Israël.

Association Belev Echad Des vétérans de l'armée israélienne en voyage à New York avec l'association Belev Echad

Activités thérapeutiques, mentorat, réinsertion professionnelle ; dons de chiens d’accompagnement, d’ordinateurs portables, de nourriture ou bien d'une assistance juridique et/ou médicale et tant d’autres choses encore : l’association remue ciel et terre pour répondre à toutes les attentes de ces anciens soldats, et les tirer vers le haut. Point d’orgue du programme, deux voyages annuels que Belev Echad s’efforce de rendre inoubliables : un long shabbat à Tibériade, et surtout un incroyable séjour de dix jours à New York, qui marque pour ces vétérans un nouveau départ. « Nous voulons leur réapprendre à rêver grand, et New York est la ville idéale pour cela », dit Sharon.

Plus que tout, ces anciens soldats affirment retrouver une famille au sein de l’association. Alors qu’ils sont souvent reclus chez eux, emprisonnés dans le cercle vicieux de l’isolement, ils retrouvent peu à peu la volonté de sortir pour se rendre dans la magnifique villa mise à leur disposition par l'organisation. Située près de Tel-Aviv et comprenant piscine et salle de sport, celle-ci devient rapidement leur deuxième maison. Un lieu où ils peuvent simplement être eux-mêmes, entourés de gens qui ont vécu des traumatismes similaires et qui parlent le même langage. « Le syndrome de post-trauma nous amène à nous mentir à nous-mêmes, mais aussi à nos proches pour les protéger. Nous sommes dans la dissimulation permanente, sans compter l’incompréhension à laquelle nous sommes confrontés de part et d’autre. Mais lorsque nous sommes dans la maison de l’association, nous parlons librement de ce que nous traversons, sans peur du jugement extérieur », raconte Allison.

Association Belev Echad Des vétérans de l'armée israélienne dans une activité Kayak avec l'association Belev Echad

Omer Levi, officier de réserve chargé d’évacuer les blessés au front lors de l’opération « Bordure protectrice » en 2014, a failli perdre l’usage de ses jambes dans l’explosion d’un obus de mortier. Ce miraculé, qui s’est battu avec toutes les ressources physiques et mentales qui lui restaient pour parvenir à remarcher, dit avoir puisé, au sein de l’association, les éléments qui lui manquaient pour se reconstruire, et apprendre à vivre avec la mémoire du trauma, qui ne disparaît jamais vraiment.

Même chose pour Or Porat. « L’association m’a donné les outils pour apprécier à nouveau la vie et aller de l’avant. Aujourd’hui, j’ai le mérite de pouvoir accompagner à mon tour les soldats au sein de Belev Echad, de leur montrer qu’il y a de la lumière au bout du tunnel », témoigne-t-il. Cet ancien soldat de l’unité d’élite Douvdevan, grièvement blessé dans une opération après avoir rallié les forces du Shin Bet, fait partie des mentors qui encadrent les vétérans. Raz Budani, au plus bas avant sa rencontre avec Belev Echad, a trouvé depuis un but, une raison de se lever le matin et de s’accrocher à la vie. Désireux de rendre ce qu’il a reçu, et affirmant « qu’en aidant les autres, il s’aide lui-même à guérir », il a pris la co-direction du programme en Israël.

Axelle Schwob/i24NEWS Un shabbat offert par l'association Belev Echad aux vétérans blessés de Tsahal près de Tibériade

Il aura malheureusement fallu une tragédie comme celle d’Itzik Saidian, ce vétéran en stress post-traumatique dont le désespoir a été ignoré et qui s’est immolé en 2021, pour qu’une plus grande attention soit portée à ce syndrome, et que l’Etat prenne enfin des mesures sérieuses. Une urgence absolue, alors qu’encore deux ex-soldats se sont suicidés le mois dernier.

Comme le mettent en avant les fondateurs et dirigeants de Belev Echad, ces jeunes hommes et jeunes femmes sont marqués à vie - physiquement et psychologiquement - pour s’être engagés en première ligne, avec amour et dévotion, pour la défense de leur pays. Ce faisant, ils ont contribué à garantir l’existence et la pérennité d’Israël. Cette association l’affirme donc : prendre soin de ces anciens soldats, en leur rendant un peu de ce qu’ils ont donné, relève de la responsabilité du peuple juif tout entier. De sa dette collective.