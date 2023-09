Tel-Aviv : la robotique à l'honneur de la 10e Conférence sur les infrastructures et l'industrie

Fanuc, la plus grande entreprise de robots au monde a présenté ses modèles

La 10e Conférence sur les infrastructures et l'industrie en Israël a eu lieu ce jeudi à l’hôtel David Intercontinental à Tel-Aviv. L’événement était organisé par Summit Expert en collaboration avec Tefen Group. De hauts responsables du secteur des infrastructures, des transports, de l'énergie, des technologies, de l'immobilier et de l'industrie en Israël ont présenté leurs travaux lors d'interventions qui ont été suivies par plusieurs panels de discussions, devant de nombreuses personnalités dont des ministres. i24NEWS a eu l’honneur d’interviewer sur place Asaf Fleishman, responsable administratif du fabricant japonais de robots industriels Fanuc en Israël, la plus grande entreprise de robots au monde. Avec plus de 100 modèles différents, Fanuc offre des robots dans divers domaines et industries, faciles à utiliser et dotés d’une grande flexibilité grâce à une gamme d’options spécifiques à chaque application et à une intégration immédiate.

Caroline Haïat/i24NEWS Robots Fanuc

L’entreprise qui compte près d’un million de robots à travers le monde, a présenté trois modèles lors de la Conférence de Tel-Aviv.

"Les nouveaux robots collaboratifs (cobots) sont destinés à l'interaction directe avec l’homme dans un espace partagé et ne sont pas limités, ils ont une liberté de mouvement, ce qui leur confère une grande flexibilité, ils sont également faciles à programmer et à mettre en marche", a affirmé Asaf Fleishman à i24NEWS, ajoutant que ces nouveaux robots sont très en vogue en ce moment.

Caroline Haïat/i24NEWS Asaf Fleishman

En Israël, l’entreprise domine sur le marché de la robotique avec des clients prestigieux comme Iscar. Ces robots, vendus aux quatre coins du monde, aident notamment l’homme à accéder à des lieux difficiles ou encore atténuent la pénibilité du travail en déplaçant des cartons de plus de 20kg.

"En Israël, où plusieurs milliers de robots multifonctions sont actifs, on travaille avec de nombreux intégrateurs de systèmes locaux qui apportent des solutions alternatives aux entreprises", a ajouté Asaf Fleishman.

Caroline Haïat/i24NEWS Conférence sur les infrastructures et l'industrie en Israël, le 07.09.23

Le perfectionnement des robots est l’une des priorités de l’entreprise en Israël qui a pour objectif de continuer à s’appuyer sur l’intelligence artificielle. "Nous développons tous les systèmes périphériques, les caméras intégrées aux robots et les technologies de pointe en utilisant ce qui est lié à l’intelligence artificielle tout en l’associant aux différents composants des robots", a conclu Asaf Fleishman.

Au cours de la dernière décennie, l’intelligence artificielle a connu une forte expansion notamment grâce à la puissance de calcul accrue des puces qui ont permis aux machines de surpasser les capacités humaines. Les investissements privés dans les technologies de l’IA ont atteint 91,9 milliards de dollars en 2022, selon le rapport annuel AI Index 2023 de l’université de Stanford. En Israël, environ 2 200 entreprises utilisent l’IA dans divers secteurs et au cours des six premiers mois de l’année les entreprises israéliennes spécialisées dans l’IA ont obtenu environ 2 milliards de dollars en 143 accords. Le secteur de la robotique a donc un avenir très prometteur devant lui avec une multitude de domaines à explorer.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS