Israël "n'a pas réussi" à se préparer en cas de séisme (contrôleur d'État)

"Israël n'a pas réussi à se préparer en cas de tremblement de terre en dépit des signes avant-coureurs", a estimé dimanche le contrôleur de l'État, Matanyahu Englman, dans un communiqué. Il a promis de publier un rapport plus détaillé après les prochaines vacances. "Au lieu d'attendre une commission d'enquête après une tragédie, le Premier ministre et le ministre compétent doivent corriger les lacunes immédiatement", a-t-il affirmé.

Israël: Nouveau séisme de magnitude 4.5 ressenti au nord au centre du pays

Ses propos surviennent après le séisme qui a frappé le Maroc, qui a fait plus de 2000 morts, selon un bilan provisoire. Les experts israéliens avertissent depuis de nombreuses années que l'Etat hébreu n'est pas préparé en cas de séisme de grande ampleur dans la région. Touché sporadiquement par des séismes mineurs, le dernier grand tremblement de terre à avoir frappé Israël remonte à 1927, près de Jéricho. D'une magnitude de 6,2 sur l'échelle de Richter, il avait tué près de 500 personnes et blessé 700 autres. Avant cela, le 1er janvier 1837, un autre grand tremblement de terre d'une magnitude de 6,5 sur l'échelle de Richter avait frappé la Galilée près de Tzfat (Safed). On estime qu'il avait tué entre 6 000 et 7 000 personnes, après un glissement de terrain. “En fait, tout le Moyen-Orient se trouve à la croisée de quatre grandes plaques tectoniques : la Nubie (Afrique), le Sinaï, l’Arabie et l’Anatolie (Turquie)”, avait précisé le quotidien Haaretz.

