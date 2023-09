"Au cours de l'année écoulée, nous avons déjoué 27 attaques terroristes iraniennes" (chef du Mossad)

Israël craint que la Russie ne transfère à l'Iran une arme militaire avancée qui mettrait en danger le pays

"Les forces de sécurité israéliennes ont déjoué pas moins de 27 attaques terroristes iraniennes cette année", a déclaré dimanche David Barnea, le chef du Mossad, lors de la conférence annuelle de l'Institut pour la politique antiterroriste (TIC) à l'Université Reichman à Herzliya. "Il est temps que le régime des Mollahs paie le prix de ses activités terroristes. Nous atteindrons les profondeurs de l'Iran et le cœur de Téhéran", a-t-il averti.

GPO / Kobi Gideon Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le chef du Mossad David Barnea

M. Barnea a présenté une vidéo révélant l'implication profonde de l'Iran dans le terrorisme à travers le monde, y compris les aveux de terroristes envoyés par des organisations officielles de renseignement et de sécurité pour blesser ou tuer des Israéliens et des Juifs. M. Barnea craint que la Russie ne transfère à l'Iran une arme militaire avancée qui mettrait en danger l'État d'Israël. "Le régime iranien n'a plus de place pour le déni et, surtout, il n'a pas d'immunité", a souligné M. Barnea dans son discours. Il a également insisté sur l'importance de former une "alliance offensive" internationale contre l'Iran, qui permettrait de le freiner à tous les niveaux, y compris économiquement, politiquement et juridiquement pour ses activités nucléaires, régionales et terroristes.

AFP Le président iranien

La semaine dernière, lors d'un événement commémorant le 50e anniversaire de la guerre du Kippour, M. Barnea avait évoqué la fracture sociale en Israël due à la réforme judiciaire : "N'oublions pas qu'autour de nous il y a des pays et des organisations qui continuent de se renforcer pour nous menacer [..] Nous ne devons pas sous-estimer l'importance de l'unité pour survivre", avait-il souligné.