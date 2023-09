Israël : le rabbin Leo Dee nommé envoyé spécial pour les "initiatives sociales"

"Après la perte de sa femme et ses deux filles, il a réussi à montrer la puissance de la foi et à unir tout le peuple d’Israël dans le monde" (Eli Cohen)

Le ministre des Affaires étrangères, Eli Cohen, a annoncé dimanche avoir nommé le rabbin Leo Dee - dont la femme et les deux filles ont été tuées dans un attentat terroriste au début de l'année - comme envoyé spécial pour les initiatives sociales au sein du ministère.

"Je remercie le rabbin Dee d'avoir accepté de se porter volontaire au profit de l'État d'Israël", a écrit M. Cohen sur X (ex-Twitter). "Je suis sûr qu'avec l'aide de son grand cœur, de sa personnalité singulière et de sa capacité à toucher tout le monde, il sera en mesure d'apporter une grande aide dans les activités du ministère des Affaires étrangères, devant les communautés juives dans le monde, ainsi que les personnalités influentes du gouvernement et des médias", a-t-il affirmé.

En avril, le rabbin Leo Dee avait récité la prière commémorative Yizkor lors de la cérémonie nationale marquant le passage du Jour du Souvenir au Jour de l'Indépendance d'Israël. Après la tragédie du décès de ses deux filles et de sa femme, Leo Dee n'a exprimé aucun regret d'être venu vivre en Israël et a appelé à l'unité du peuple lors d'un entretien accordé à i24NEWS. "J'étais venu en Israël il y a 19 ans avec mon épouse Lucy (Leah) - et ensuite nous étions retournés en Angleterre. Et c'est mon épouse qui nous a poussés à revenir. Ma femme aimait passionnément Israël. Nous voulions éduquer nos enfants ici, et c'est toujours en Israël que je vois un avenir pour la jeunesse juive", avait-il confié.