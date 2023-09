La publication avec un commandant de Tsahal en uniforme nazi provient d'un bot iranien (Shin Bet)

"Depuis un certain temps, l'Iran mène une campagne sur Internet visant à diviser le public israélien et à nuire à sa stabilité"

Le Shin Bet a estimé dimanche soir que le profil sur X qui a affiché une photo du général israélien Yehuda Fuchs sous les traits d'Adolf Hitler, est un compte fictif géré par l'Iran.

"Depuis un certain temps, l'Iran mène une campagne sur Internet visant à diviser le public israélien et à nuire à sa stabilité, et il a estimé que le message posté aujourd'hui faisait partie de cette même campagne", a affirmé le Service de sécurité intérieure israélien. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a exigé qu'une enquête soit ouverte sur le message désormais supprimé. "Netanyahou exige une enquête sur le tweet publié contre le général de division Yehuda Fuchs", a déclaré le bureau du Premier ministre dans un communiqué. "Netanyahou condamne l'incitation et apporte son soutien total aux commandants de Tsahal", a ajouté le cabinet du Premier ministre.

"Yehuda Fuchs est un tyran dictateur qui utilise des mesures dictatoriales pour faire taire ceux qui publient des critiques à son encontre", indiquait la publication.

Des militants issus des implantations de Cisjordanie avaient tenu M. Fuchs pour responsable de la récente vague d'attentats terroristes, l'accusant de ne pas sévir contre les Palestiniens. Cette critique a également été reprise par plusieurs politiques de droite de la coalition.