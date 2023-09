Le pont de Jérusalem illuminé aux couleurs du drapeau marocain

"Jérusalem, capitale d'Israël, adresse ses condoléances et ses prières aux familles des victimes du tremblement de terre"

Les autorités municipales de Jérusalem ont illuminé, dimanche soir, le Pont de Cordes de la ville aux couleurs du drapeau marocain, en signe de soutien au pays d'Afrique du Nord frappé par un tremblement de terre dévastateur.

"Jérusalem, capitale d'Israël, adresse ses condoléances et ses prières aux familles des victimes du tremblement de terre, ainsi que ses vœux de prompt rétablissement aux blessés", peut-on lire dans un communiqué de la municipalité. "Le Maroc est un véritable ami de l'État d'Israël, du peuple juif et de la ville de Jérusalem.

Nous apporterons toute l'aide nécessaire au peuple marocain et à son gouvernement", indique-t-il. Des prières ont également eu lieu dans le quartier de Har Nof à Jérusalem pour le peuple marocain.

Ava Mergy / i24NEWS Prière spéciale à Jérusalem pour le peuple marocain à la synagogue sépharade Shirei David

Le pont a été inauguré en 2008 et figure depuis parmi les nombreux points d'intérêt de la capitale israélienne. Au Maroc, les secouristes s'efforcent d'atteindre les personnes piégées sous les décombres après le puissant tremblement de terre qui a tué plus de 2 100 personnes dans la nuit de samedi et décimé des villages entiers.