Israël : Benny Gantz maintient son avance sur Netanyahou (sondage)

L'opposition conserve son avance auprès de l'électorat israélien et devrait remporter une faible majorité de 63 sièges si les élections avaient lieu ce dimanche, selon un nouveau sondage télévisé.

Selon le sondage, le parti de l'Unité nationale de Benny Gantz reste en tête avec 29 sièges, suivi par le Likoud avec 26 sièges. Le leader de l'opposition, Yair Lapid, occupe la troisième place avec 18 sièges, suivi par Shas (10), Sionisme religieux et Otzma Yehudit sur une liste commune (9), Judaïsme unifié de la Torah (7) et Israel Beitenou (6). Meretz, Ra'am et Hadash-Ta'al obtiennent chacun 5 sièges. Les travaillistes et Balad ne dépassent pas le seuil électoral.

Le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid et le leader de l'opposition Benyamin Netanyahou à la Knesset le 8 novembre 2021.

Concernant l'aptitude au poste de Premier ministre, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a une longueur d'avance sur Lapid, avec 39 % contre 28 %, mais dans un face-à-face avec Gantz, Netanyahou tombe à 36 %, tandis que le chef de l'Unité nationale obtient 39 %. Le sondage a été réalisé par le cabinet d'études Midgam et l'institut de sondage en ligne iPanel au moyen d'enquêtes par téléphone et en ligne. Il a été réalisé auprès de 505 personnes avec une marge d'erreur de 4,4 %.