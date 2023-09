Les notes nichées dans le Mur des Lamentations retirées avant Rosh Hashanah

Une fois collectées, ces notes sont mises dans des sacs avant d'être inhumées aux côtés de livres sacrés détériorés dans le cimetière juif du mont des Oliviers

Les autorités religieuses ont entamé le retrait des billets glissés dans les interstices du Mur des Lamentations, dans la vieille ville de Jérusalem, afin de libérer de l'espace pour de nouvelles invocations pour l'année à venir, à l'occasion de la fête de Rosh Hashana, qui commence vendredi soir. Plus de 20 000 notes provenant de 100 pays ont été envoyées au Mur des Lamentations au cours des six derniers mois, les États-Unis, le Brésil, le Canada et la Colombie figurant parmi les plus représentés.

Yonatan Sindel/Flash90 Des ouvriers enlèvent des notes manuscrites placées entre les pierres anciennes du Mur des Lamentations, dans la vieille ville de Jérusalem, le 10 septembre 2023

Le processus d'extraction des billets est soigneusement mené en conformité avec la loi juive, les exécutants utilisant des gants et des outils en bois à usage unique. Une fois collectées, ces notes sont regroupées dans des sacs avant d'être inhumées aux côtés de livres sacrés détériorés dans le cimetière juif du mont des Oliviers. Le retrait des messages du Mur a lieu deux fois par an : au moment de la fête de Pessah (Pâque juive) et avant Rosh Hashana (Nouvel An juif).

Le rabbin du Mur occidental et des Lieux saints, le rabbin Shmuel Rabinowitz, a personnellement supervisé le retrait et a récité une prière pour l'unité du peuple juif et pour les milliers de visiteurs qui ont placé leurs prières entre les pierres.

"Que cette année et ses malédictions prennent fin, et que la nouvelle année et ses bénédictions commencent. Accorde la paix à la terre, la paix et l'unité sont notre demande commune. Nous sommes convaincus que de cet endroit, où la Présence divine demeure éternellement, le Très-Haut entend les prières de tous, du pays et de la diaspora. Les prières déposées ici s'élèveront vers les cieux, portant avec elles les espoirs et les aspirations pour la nouvelle année — une année empreinte d'unité, de bonheur et d'espoir", a déclaré Rabinowitz lors de la cérémonie.

La tradition d'insérer des notes de prière dans les interstices du Mur Occidental est une pratique attestée depuis près de trois siècles, comme en témoignent les écrits de l'Or HaChaim HaKadosh. Ces missives spirituelles sont déposées le long du Mur, et certaines se trouvent même dans les strates des tunnels adjacents au Mur Occidental.