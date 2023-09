Israël : la Cour suprême examine les recours contre la controversée réforme judiciaire

Le représentant du gouvernement Netanyahou Ilan Bombach a évoqué l’éventuelle abrogation de cette Loi fondamentale comme un "recours à l'option nucléaire"

C’est une audience inédite qui a débuté mardi matin à Jérusalem. Les 15 juges de la Cour suprême israélienne examinent les recours contre le très controversé projet de réforme du système judiciaire, voulu par le gouvernement Netanyahou et défendu par son ministre de la Justice Yariv Levin.

Yonatan Sindel/Flash90 Yariv Levin, ministre de la Justice

Pour la première fois dans l’histoire du pays, les 15 juges de la plus haute juridiction israélienne se réunissent pour étudier les recours contre l'annulation du "caractère raisonnable" inscrit dans la nouvelle loi fondamentale. Un outil juridique permettant à la Cour suprême elle-même de statuer sur la validité de textes adoptés par la Knesset. La disposition adoptée par le parlement israélien vise à restreindre les prérogatives de la Cour quant à l’invalidation ou le renvoi en commission de lois votées par le parlement. Une loi controversée, et qui est à l’origine du plus grand mouvement de contestation de l’histoire du pays depuis bientôt huit mois.

Aucune décision n’est attendue avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais l’audience est très suivie en Israël et à l’international ; les questions des juges pouvant donner une idée de la direction vers laquelle leur verdict pourrait pencher.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait, quant à lui, assuré lundi que toutes les pistes étaient explorées afin de parvenir à un consensus concernant la réforme judiciaire, la veille du débat à la Cour suprême. Un important dispositif de sécurité est déployé à Jérusalem, alors que des manifestants contre la réforme judiciaire sont aux abords de la Cour suprême, qui se situe à quelques centaines de mètres de la Knesset.

“Et quelle est la légitimité de la Knesset pour légiférer ?”

Le représentant du gouvernement Netanyahou Ilan Bombach a évoqué l’éventuelle abrogation de cette Loi fondamentale comme un "recours à l'option nucléaire". Selon lui, tant le gouvernement que la Knesset attendent de la Cour suprême qu'elle "ne fasse pas usage de ce qui pourrait être comparé à une bombe nucléaire”, à savoir l'annulation d'une loi fondamentale qui mènerait le pays vers une crise constitutionnelle. Bombach représente le gouvernement devant la Haute Cour en l’absence inédite de la procureure générale Gali Baharav-Miara, qui a refusé de le faire. Lors de l’audience, Bombach a déclaré que les juges n’ont aucune autorité légale ou constitutionnelle pour réviser des lois fondamentales. Dans sa réponse, le juge Alex Stein a retourné la question au représentant du gouvernement : “Quelle est la source de la Knesset pour légiférer les lois ?”.

Yonatan Sindel/Flash90 La juge de la Cour suprême Anat Baron lors d'une audience, à Jérusalem le 3 novembre 2019

Dans un échange tendu rapporté par nos confrères de Times of Israel, le président de la commission des lois, Simha Rothman, a réprimandé la Cour, déclarant qu’"une élite privilégiée [les juges de la Cour suprême] ne sera pas en mesure de protéger les droits à long terme. Quelle est la justification pour supprimer les caractéristiques fondamentales de l’État d’Israël en tant qu’État démocratique, ses élections libres, la capacité du public à exprimer son opinion, la capacité du public à changer les lois qui régissent sa vie?”. Et la juge Anat Baron de lui répondre : “Et si la Knesset décidait que les élections n'auraient désormais lieu que tous les 10 ans, que les Arabes n’ont pas le droit de voter, ou qu’il est interdit de prendre sa voiture Shabbat, que feriez-vous ?”