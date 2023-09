Israël/Covid-19 : le ministère de la santé recommande le port du masque dans les lieux publics

"Il est important de rester vigilant et de se faire tester à domicile pour une détection précoce en cas de symptôme", a affirmé le ministère

Le ministère de la santé a invité lundi les personnes vulnérables et "celles qui souhaitent réduire les risques" à porter des masques lors des rassemblements en intérieur, en raison de l'augmentation du nombre d'infections par le Covid-19. Il a également appelé les Israéliens à se faire tester à domicile afin de favoriser la détection précoce de la maladie.

"À l'approche des fêtes et en raison de l'augmentation du nombre d'infections, le ministère de la santé recommande aux personnes appartenant à des groupes vulnérables et à celles qui souhaitent réduire le risque d'infection de porter des masques dans les lieux fermés où il y a beaucoup de monde", indique le communiqué.

"Le ministère surveille en permanence les tendances de la morbidité et les variants du Covid-19. À l'heure actuelle, nous observons une augmentation modérée du nombre de patients hospitalisés. Tant en Israël que dans le monde, il existe un certain nombre de variants qui provoquent une augmentation de la morbidité. Le ministère de la Santé continue de surveiller la situation et mettra à jour ses directives si nécessaire. Des vaccins contre le nouveau variant seront distribués prochainement", a poursuivi le ministère.

Miriam Alster/Flash90 Des Israéliens portant des masques protecteurs à Tel Aviv le 24 juin 2020

Au début du mois, le ministère de la Santé a ordonné à tous les hôpitaux d'effectuer des tests PCR pour tous les patients des services internes pendant les trois prochaines semaines, afin de surveiller le virus. Les responsables des hôpitaux ont cependant rejeté cette requête, affirmant qu'elle entraînerait une charge déraisonnable sur le système hospitalier. "Nous comprenons la nécessité pour le système de santé de caractériser la morbidité et la classification du virus. Mais il nous semble que réaliser le test sur tous les patients hospitalisés n'apportera pas d'informations efficaces", ont-ils soutenu.