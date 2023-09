Le service météorologique met en garde contre des inondations locales dans les centres-villes, ainsi que des crues dans l'est et le sud du pays mercredi

La tempête Daniel, qui a très durement frappé la Libye en fin de semaine faisant des milliers de morts et de disparus, se dirige vers Israël. Ses premiers effets se feront ressentir dès mardi soir, avec un temps nettement plus frais et humide, et des températures en dessous des normales saisonnières. Des pluies localisées commenceront à tomber, accompagnées d'orages et de fortes rafales de vent pouvant atteindre 70 km/h.

Le service météorologique met en garde contre des inondations locales dans les centres-villes, ainsi que des crues dans l'est et le sud du pays mercredi. En conséquence, il sera formellement interdit dans les jours qui viennent de pénétrer dans le lit des rivières à pied et en voiture, et ce jusqu'à ce que le niveau de l'eau baisse complètement. Il sera également interdit de s'approcher d'un cours d'eau en crue, par crainte d'un effondrement de la berge.

Les averses devraient cesser dans la journée de mercredi, et le temps devrait s'éclaircir. On s'attend également à une remontée des températures, et à une météo nettement plus clémente pour la fête de Roch Hachana (Nouvel an juif).

Avant la Libye, la tempête Daniel s'est abattue sur la Grèce, la Turquie et la Bulgarie, faisant une trentaine de morts.