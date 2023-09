Les destinations les plus prisées des Israéliens pendant les vacances sont la Turquie, la Grèce, les États-Unis, l'Italie, Chypre et le Royaume-Uni

Plus de 4,9 millions de passagers devraient transiter par Israël pendant les prochaines vacances de Tishri (qui incluent les grandes fêtes juives dont le Nouvel an), selon les données de l'Autorité aéroportuaire. Vendredi, environ 102 000 passagers devraient transiter par l'aéroport, et le 19 septembre (mardi), environ 100 000 passagers. Le pic de voyageurs pendant les vacances est attendu jeudi 28 septembre, à la veille des vacances de Souccot, où environ 103 000 passagers devraient transiter par Israël.

JACK GUEZ / AFP An Israeli Airlines El Al Boeing 737 at the tarmac in Israel's Ben Gurion International airport in Lod, on the outskirts of Tel Aviv.

A la veille de Yom Kippour, dimanche 24 septembre, les opérations aériennes pour les vols internationaux s'arrêteront à 14h00 et reprendront le lendemain à 22h30. Selon les données de l'Autorité aéroportuaire, les destinations les plus prisées des Israéliens pendant les vacances sont la Turquie, la Grèce, les États-Unis, l'Italie, Chypre et le Royaume-Uni. Lundi, des milliers de pèlerins et de fidèles ont voyagé pour passer le Nouvel an juif près de la tombe du rabbin Nahman de Breslev, dans la ville d’Ouman en Ukraine. Au total, une cinquantaine de vols devraient décoller de Tel-Aviv cette semaine en direction de la ville d'Ouman. En raison de la guerre, les vols atterriront dans des destinations proches de l'Ukraine, notamment en Roumanie, en Pologne et en Moldavie.