Le verdict devrait être rendu dans les prochains mois

La Cour suprême israélienne a achevé mardi soir sa première audience visant à examiner les recours déposés contre une mesure de la réforme judiciaire, après plus de 13 heures de débat.

Les 15 juges de la plus haute juridiction du pays se sont réunis pour entendre les arguments contre une loi visant à annuler la possibilité pour le pouvoir judiciaire de se prononcer sur "le caractère raisonnable" des décisions du gouvernement ou de la Knesset, le Parlement israélien. Cette loi, adoptée en juillet par les députés, restreint les pouvoirs de la Cour suprême pour invalider une loi ou une décision du gouvernement. Le verdict devrait être rendu dans les prochains mois.

Le gouvernement et la Knesset avaient obtenu un délai de 21 jours supplémentaires pour finaliser leurs arguments. Vers la fin du débat, l'avocat Ilan Bombach a cherché à clarifier ses propos sur la Déclaration d'indépendance, qui a provoqué un tollé général dans l'opinion publique. "Mes paroles sont très claires : le gouvernement israélien et moi-même soutenons et souhaitons que la déclaration d'indépendance continue d'être le document fondateur", a-t-il assuré. "Le gouvernement israélien n'a pas l'intention de modifier la déclaration d'indépendance ou de l'annuler", a-t-il ajouté. La présidente de la Cour suprême, Esther Hayut, avait déclaré que huit recours seraient entendus, durant une séance de plusieurs heures, retransmise en direct sur les chaînes de télévision. Principal architecte de la réforme, le ministre de la Justice Yariv Levin a estimé que l'audience d'aujourd'hui était un "coup fatal" porté à la démocratie, puisque, d'après lui, la Cour suprême envisage pour la première fois d'invalider une loi fondamentale, un type de loi qui fait office de Constitution en Israël.