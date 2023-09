Jérusalem : des dentistes français soignent bénévolement réfugiés ukrainiens, Juifs, Palestiniens et nouveaux immigrants

Au cours des 43 dernières années, plus de 5 000 dentistes ont fait du bénévolat au sein de la clinique

Depuis le début des années 1980, des dentistes du monde entier travaillent bénévolement dans une clinique spéciale à Jérusalem, qui fournit des soins dentaires gratuits et une éducation en matière de santé bucco-dentaire à des milliers de jeunes dans le besoin, de toute confession et origine : Juifs, Palestiniens mais aussi plus récemment, réfugiés ukrainiens et nouveaux immigrants sont pris en charge.

Il y a quelques semaines, le Dr Bat-Genstein s’est notamment occupé de soigner le réfugié ukrainien Gilyeb, orphelin de quatorze ans qui a fui l'Ukraine avec sa grand-mère, atteinte de troubles cognitifs. Gilyeb vivait dans un petit village à environ quarante minutes d'Odessa. Il est arrivé avec seulement une chemise sur le dos et nécessitait des soins dentaires.

Alexander Zhako, un jeune homme de 22 ans, originaire de Biélorussie qui participe à un programme Massa et envisage de s’installer en Israël a également pu se faire soigner dans la clinique : "en tant que nouvel arrivant dans ce pays, il est très difficile de savoir comment obtenir ce dont j'ai besoin, et ils m’ont vraiment aidé."

Courtesy DVI Gilyeb et le Dr Bat-Genstein

Des dentistes bénévoles du monde entier, accompagnés de leurs collègues israéliens, effectuent plus de 1 000 traitements chaque mois. En 2022, la clinique DVI a accueilli 128 dentistes bénévoles. Selon le docteur Bat-Genstein : "c’est une expérience unique, je peux offrir le meilleur de moi-même, c’est à dire ma pratique et mon savoir-faire à des patients de toutes origines afin qu’ils soient soignés dans d'excellentes conditions avec des équipes très compétentes dotées d’une bienveillance à toute épreuve."

Ann Ponomerva est arrivée en Israël en avril 2023 de Chelyabinsk en Russie en tant qu'étudiante du programme Massa. Titulaire d'un baccalauréat en ingénierie en Russie, elle souhaite devenir assistante dentaire. Ann a été reçue en urgence à la clinique pour des douleurs dentaires extrêmes. Puis, elle a été embauchée en tant que traductrice pour les nouveaux immigrants russes ne parlant pas hébreu qui venaient recevoir des soins à la clinique.

Le directeur exécutif de la clinique, le Dr Roy Petel, spécialiste en dentisterie pédiatrique et instructeur de dentisterie pédiatrique à l’hôpital Hadassah a travaillé à l’expansion du programme que propose son établissement. Début 2021, il a conclu un accord avec le centre médical Galilée, puis en août 2021 avec le programme pédiatrique du centre médical Sheba, qui ont commencé à envoyer leurs patients à la clinique. Ainsi, chaque jour, les dentistes pédiatriques israéliens apprennent les techniques dentaires, les normes et les meilleures pratiques auprès de dentistes bénévoles d’Amérique du Nord et du monde entier. Au cours des 43 dernières années, plus de 5 000 dentistes ont fait du bénévolat au sein de cette clinique.

Outre les enfants et les jeunes, la clinique a créé un programme supplémentaire adressé aux personnes âgées dans le besoin et aux survivants de l'Holocauste à Jérusalem et dans ses environs, intitulé "Free Dentures for Needy Elderly and Holocaust Survivors". En 2022, 114 personnes âgées dans le besoin et survivants de l’Holocauste ont ainsi pu bénéficier de soins dentaires.