Israël : la plus grande collection de shofars exposée à Beit Shemesh

L'exposition révèle le lien unique entre la Torah et la faune

Le Musée Biblique d'Histoire Naturelle, situé à Beit Shemesh en Israël et fondé en 2014 par le rabbin Dr. Natan Slifkin, présente la plus grande collection de shofars jamais rassemblés dans une exposition rare. Les shofars ont été collectés par le rabbin, passionné d’animaux depuis son plus jeune âge et rapportés, pour la majorité, de ses voyages en Afrique. Les shofars doivent être impérativement fabriqués à partir de cornes d'animaux pour être considérés comme tels. Le shofar est sonné lors des fêtes juives de Roch Hachana et Kippour, et rappelle le sacrifice d’Isaac. A la veille de Roch Hachana, "Nouvel An juif", i24NEWS a eu le privilège de s’entretenir avec le rabbin Slifkin, qui a fait son alya il y a 30 ans depuis Manchester. Le Dr. Natan Slifkin nous a livré les secrets de son projet passionnant et inédit : "Pour la plupart des gens, le judaïsme se rapporte aux synagogues, aux monuments des villes et à l’urbanisme alors qu’ici, nous leur montrons que la faune est directement liée à la Torah, c’est ce qui rend l’exposition authentique et fascinante", a affirmé le rabbin Dr. Natan Slifkin.

Caroline Haïat/i24NEWS Le rabbin Dr. Natan Slifkin

Les shofars sont les instruments bibliques les plus célèbres, et possèdent à la fois un son perçant et une grande signification religieuse. Le shofar, dont le son émanait du mont Sinaï, était notamment utilisé pour annoncer la Nouvelle Lune et l’année jubilaire. Et Roch Hachana est décrit dans la Bible comme "un jour où l'on sonne" le shofar. Selon le Shulchan Aruch, les shofars qui sont faits d'os solide et n'ont pas de noyau amovible ne sont pas "casher." Le shofar doit être tourné de manière à ce que l’embout par lequel on souffle soit tourné vers le haut, plutôt que sur le côté. Traditionnellement et idéalement, les shofars de Roch Hachana sont fabriqués à partir de cornes de béliers. Le Talmud explique qu’il rappelle comment Abraham était prêt à sacrifier son fils Isaac sur l’ordre de Dieu, et qu’il lui fut alors demandé de sacrifier un bélier qui avait été attrapé par ses cornes.

Michal Marmary Doron Caroline Haïat et le rabbin Dr. Natan Slifkin

"Lorsque j’étais petit, j’adorais les animaux, je rêvais même d’ouvrir un zoo. Après mon alya, j’ai étudié à la yeshiva (école talmudique) puis, vers l’âge de 20 ans, j’ai entamé des recherches à propos de ce que la Torah peut nous enseigner sur les animaux et j’ai découvert des informations incroyables. J’ai donc commencé à écrire des ouvrages à ce sujet et à enseigner. J’organisais aussi des visites guidées pour des groupes de jeunes juifs dans les zoos, puis j’ai voulu créer mon propre endroit pour transmettre ce que j’avais appris. En 2014, j’ai donc inauguré une petite expo à Beit Shemesh, puis en 2020 nous avons élu domicile au Musée Biblique d'Histoire Naturelle de la ville", a déclaré le rabbin Dr. Natan Slifkin. "C’était important pour moi de combiner mes deux passions, le judaïsme et les animaux dans un même lieu."

Les particularités des shofars

Dans l’exposition, les shofars, issus d’animaux parfois inconnus du grand public, sont disposés avec des textes explicatifs, des photos et des vidéos. Pour Roch Hachana, le Talmud stipule qu'il faut utiliser un shofar courbé, symbolisant la façon dont nous devrions être courbés en signe de contrition le Jour du Jugement.

La plupart du temps, les shofars sont fabriqués à partir de la corne de bélier mais il existe un nombre important de shofars exotiques provenant d'espèces telles que le koudou, le gemsbok, le bouquetin ou encore l'élan. Toutefois, de sérieuses questions demeurent quant à la licéité de leur utilisation selon la loi juive.

Courtesy The Biblical Museum of Natural History Shofar, Eland

Généralement, les Juifs yéménites utilisent un shofar fabriqué à partir d'une corne de koudou. Le koudou, Tragelaphus strepsiceros, est une grande antilope rayée possédant parmi les plus grandes cornes de toutes les créatures. Le shofar de koudou est immédiatement reconnaissable à sa longueur importante et à ses trois torsions. En raison de leur magnifique apparence, ils sont également utilisés en dehors de la communauté yéménite et sont disponibles chez presque tous les fournisseurs de shofars.

Il existe par ailleurs deux types fondamentaux de cornes d’animaux. Celles des moutons, des antilopes ou encore des bovins sont constituées d'une gaine de kératine recouvrant un noyau osseux. Ce noyau peut être facilement retiré et jeté, et la gaine kératinique est alors une structure naturellement creuse qui, une fois la pointe sciée, devient un instrument sonore.

Un shofar ne peut être fabriqué qu’à partir d’une corne naturellement creuse. Une corne de rhinocéros ne peut donc pas être transformée en shofar, car elle est constituée de kératine solide et le bois d'un cerf ne peut pas être transformé en shofar, car il s'agit d'un os solide.

Caroline Haïat/i24NEWS Musée Biblique d'Histoire Naturelle, Beit Shemesh

"Les visiteurs ressortent de l’exposition très enthousiastes, car c’est quelque chose d’unique au monde, nous proposons une expérience spéciale qui en laisse plus d’un sans voix", assure le rabbin.

Selon le Talmud, en raison du péché du Veau d'Or, il est inapproprié de se servir de cornes de bétail le Jour du Jugement. Certaines autorités rabbiniques ont également affirmé que les cornes de buffle et d'autres membres de la famille des vaches ne devraient pas non plus être utilisées.

Pour certaines espèces, bien qu'il soit permis dans la loi juive de transformer leurs cornes en shofars, il est difficile de le faire d'un point de vue pratique. Les cornes des gnous et de certaines autres antilopes comme le bubale poussent avec une torsion extrêmement pointue. Cela signifie que l’ablation du noyau osseux est extrêmement difficile – et parfois impossible. En outre, les cornes du markhor (un type de chèvre sauvage) forment une spirale si plate et tordue qu'il est très difficile de la transformer en un shofar.

Le rabbin Dr. Natan Slifkin est l’auteur de 13 ouvrages sur les liens entre la Torah et les animaux. Pour le seul mois d’août dernier, l’exposition a attiré 10 000 visiteurs venus du monde entier et de tout Israël tandis que l’an dernier les élèves de 170 établissements du pays ont fait le déplacement. Depuis l’ouverture de l’exposition en mars 2020, plus de 160 000 personnes, issues de milieux différents : religieux, laïcs, hassidiques ou encore non-juifs ont découvert et admiré les shofars précieusement sélectionnés.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS