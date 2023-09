Israël : diminution de 40% des investissements dans les entreprises des sciences de la vie

Les marchés boursiers américains étaient et restent une source importante de financement pour les entreprises des sciences de la vie en Israël

L’Israel Advanced Technology Industries (IATI), l’organisation faîtière de l’industrie de la haute technologie et des sciences de la vie en Israël, vient de publier un rapport sur la levée de capitaux des sociétés israéliennes des sciences de la vie pour les six premiers mois de 2023.

Le rapport indique une diminution de l'activité dans le secteur des sciences de la vie au cours de la première moitié de l'année. Bien que le nombre cumulé d'entreprises israéliennes des sciences de la vie reste stable par rapport à 2022, cette période se caractérise par une régression des levées de capitaux et du nombre de transactions. Un montant total d'environ 1,4 milliard de dollars a été levé dans le cadre de 83 transactions, soit une diminution de 40 % par rapport aux six premiers mois de 2022 et moins de 50 % du total des fonds levés en 2022.

Le rapport montre également que le financement moyen par transaction a augmenté de 15 % par rapport aux six premiers mois de 2022, atteignant un record de 17,2 millions de dollars.

"Notre mission principale est de promouvoir la stabilité commerciale de l'industrie technologique et l'augmentation des investissements en provenance d'Israël et du monde entier. Nous travaillons à améliorer la politique fiscale et réglementaire pour permettre une certitude commerciale et un environnement favorable pour les fonds d'investissement, les investisseurs institutionnels et les investisseurs privés. L'année dernière a eu un grand impact sur les investisseurs, les entrepreneurs et les employés de l'ensemble de l'industrie de haute technologie, y compris l'industrie israélienne des sciences de la vie, qui est extrêmement importante pour le développement continu de l’économie et de la société israéliennes. L’industrie est entrée dans un ralentissement économique mondial au cours du second semestre 2022, qui s’est également poursuivi jusqu’en 2023. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir que cette industrie inestimable en Israël grandisse", affirme Karin Mayer Rubinstein, PDG et présidente de l'IATI.

En outre, une diminution des investissements locaux dans les entreprises israéliennes des sciences de la vie a été enregistrée par rapport aux six premiers mois de 2022, à 240 millions de dollars, leur pourcentage sur le total des investissements étant passé à 25 %, reflétant un changement de tendance par rapport aux années précédentes.

Les marchés boursiers américains étaient et restent une source importante de financement pour les entreprises des sciences de la vie en Israël. Malgré la tendance générale, au cours des six premiers mois de 2023, les sociétés israéliennes des sciences de la vie ont levé environ 500 millions de dollars sur les marchés boursiers américains, principalement au NASDAQ. Ce montant est supérieur de plus de 400 % au montant levé au cours de la période correspondante en 2022, et de plus de 150 % supérieur au montant levé sur les marchés boursiers américains en 2022.

Selon Omer Gavish, associé, responsable des produits pharmaceutiques et des sciences de la vie chez PwC Israël, qui a dirigé la rédaction du rapport : "le premier semestre 2023 a poursuivi la tendance que nous avions observée en 2022 et surtout à la fin de celui-ci. Dans les entreprises des sciences de la vie en Israël, la tendance n’est pas sensiblement différente de la tendance mondiale et a été influencée par des facteurs mondiaux et locaux. De plus, l’augmentation de l’activité sur les bourses aux États-Unis ne se répercute pas sur les entreprises israéliennes", a-t-il conclu.