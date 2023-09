Israël : deux Juifs condamnés à 11 ans de prison pour le lynchage d'un Arabe

Un troisième assaillant a écopé de quatre ans de prison

Trois Israéliens juifs ont été condamnés à de lourdes peines d'emprisonnement pour le lynchage d'un homme arabe en mai 2021. Noam Elimelech, 22 ans, et Naftali Almakais, 31 ans, ont écopé de 11 ans de prison, tandis qu'une peine de quatre ans a été prononcée à l'encontre de Yossef Ben Ami, 23 ans.

Lors de cet incident, survenu dans le contexte de violences intercommunautaires qui ont eu lieu lors de l'opération "Gardien du mur" dans la bande de Gaza, les trois hommes ainsi qu'un mineur avaient battu et poignardé un jeune arabe de 24 ans à Jérusalem. Jugés il y a quelques mois, les assaillants avaient été reconnus coupables d'actes de terrorisme.

L'accusation avait décrit de quelle manière ces individus s'étaient rendus au marché Mahane Yehuda de la capitale, après avoir manifesté dans le quartier de Sheikh Jarrah en scandant "Mort aux Arabes". Sur place, ils avait pris à partie un employé d'un restaurant qui poussait un chariot à ordures, et lui avaient posé une question en hébreu afin de s'assurer qu'il était bien arabe. C'est alors qu'ils l'avaient sauvagement attaqué.

Dans son prononcé de peines, le tribunal de district de Jérusalem a noté que le jeune homme "avait été ciblé uniquement parce qu'il était arabe, et que l'agression "s'était poursuivie pendant une demi-heure, avant que les assaillants ne quittent les lieux, laissant la victime baigner dans son sang".

Il a également mentionné que le jeune homme agressé, alors étudiant en ingénierie du bâtiment et qui travaillait au marché pour gagner sa vie, a dû cesser son activité et ses études en raison des séquelles physiques et psychologiques dont il souffre.

Durant le mois de mai 2021, des violences intercommunautaires avaient éclaté dans les villes mixtes et les actes de lynchage impliquant aussi bien des Juifs que des Arabes s'étaient multipliés.