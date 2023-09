Fêtes juives : Israël en état d'alerte

"Jamais depuis 2015, la menace n'avait été aussi grande", a affirmé Matthias Inbar, spécialiste des questions sécuritaires

Israël a relevé son niveau d'alerte à l'aube des grandes fêtes juives qui débutent vendredi soir avec le Nouvel an (Rosh Hachana), alors que les tensions restent vives après des attaques à répétition dans le pays, en particulier à Jérusalem, Tel-Aviv et en Cisjordanie.

Le cabinet de sécurité s'est réuni pour évaluer la situation et a approuvé les préparations opérationnelles de toutes les agences de sécurité afin d'assurer le bon déroulement des festivités et des offices à la synagogue. Les effectifs de police et de l'armée israélienne seront renforcés dans tout le territoire pendant tout le mois de Tichri. Pour la première fois depuis 2015, le commissaire central Kobi Shabtai a décidé d'envoyer des troupes devant chaque synagogue pour éviter les attaques contre les lieux de culte. "Jamais depuis 2015, la menace n'avait été aussi grande", a affirmé Matthias Inbar, spécialiste des questions sécuritaires à i24NEWS.

Ces mesures ont été prises alors que le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a averti lundi que l'Iran construisait actuellement un aéroport au Liban, à seulement vingt kilomètres de la frontière avec Israël, à des "fins terroristes". Dimanche, David Barnea, le chef du Mossad a indiqué que 'les forces de sécurité israéliennes ont déjoué pas moins de 27 attaques terroristes iraniennes cette année", a déclaré dimanche lors de la conférence annuelle de l'Institut pour la politique antiterroriste (TIC) à l'Université Reichman à Herzliya.