Israël : le lac artificiel le plus profond du pays ouvrira le mois prochain

Le lac artificiel le plus profond d'Israël ouvrira le mois prochain lors de la fête juive de Souccot à Ashkelon. Le lac fera partie de "l'Eco Park" de la ville, qui s'étendra sur plus de 60 hectares.

En plus du divertissement attrayant qu'offre le parc, il est également considéré comme un lieu qui servira de centre d'athlétisme et de sports nautiques.

Le parc disposera de deux plans d'eau et pourra accueillir jusqu'à 182 000 personnes. KKL-Junk et l'Autorité de la nature et des parcs sont également partenaires du parc.

Le parc comprendra également un système de filtration unique avec de puissantes pompes spécialement importées d'Italie directement dans le parc d'Ashkelon.

Le système de pompes sera chargé de filtrer l'eau du lac afin qu'il soit possible d'organiser des activités marines qui complèteront l'expérience des visiteurs.

Le complexe de pompage lui-même a été conçu de manière à ce qu'il soit transparent pour les visiteurs et qu'il soit possible de remarquer l'activité de pompage et de filtrage de l'eau du lac et la procédure par laquelle elle retourne au lac.