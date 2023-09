Nouvel an juif : l'armée israélienne va boucler la Cisjordanie et Gaza

La fermeture devrait commencer le vendredi 15 septembre à 0h01 et durer jusqu'au dimanche 17 septembre à 23h59

L'armée israélienne a annoncé, jeudi soir, qu'elle imposera une fermeture des points de passage entre Israël, la Cisjordanie et la bande de Gaza pendant le Nouvel an juif (Rosh Hachana) ce week-end.

La fermeture devrait commencer le vendredi 15 septembre à 0h01 et durer jusqu'au dimanche 17 septembre à 23h59. Toutefois, l'armée israélienne a indiqué que les points de passage frontaliers pour les Palestiniens seront rouverts "sous réserve d'une évaluation de la situation".

Une évaluation supplémentaire aura lieu concernant les fermetures potentielles pour Yom Kippour et Souccot plus tard dans le mois, a ajouté l'armée israélienne. Ces fermetures des points de passage constituent une pratique courante pendant les festivals et les fêtes, mesure préventive habituelle pendant des périodes de tensions accrues. Des exceptions seront faites pour des raisons humanitaires et d'autres cas exceptionnels, mais devront être approuvées par le coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT) du ministère de la Défense.

Israël a relevé son niveau d'alerte à l'aube des grandes fêtes juives qui débutent vendredi soir, alors que les tensions restent vives après des attaques à répétition dans le pays, en particulier à Jérusalem, Tel-Aviv et en Cisjordanie.