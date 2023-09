A quelques heures du Nouvel An juif, le président israélien Herzog réitère son appel à l'unité

Herzog annonce la création de l'initiative "Kol Ha'Am - Voix du peuple" pour favoriser le dialogue au sein du peuple juif dans le monde

A l’approche de Rosh haShana, le Nouvel an juif, le président de l’Etat d’Israël Isaac Herzog s’est adressé aux communautés juives du monde entier, à travers une vidéo publiée sur YouTube. Le président israélien appelle à un plus grand engagement dans un dialogue “inclusif, dynamique et responsabilisant”. Dans son message, Herzog souligne l’importance de créer un dialogue au sein des juifs dans le monde pour surmonter les défis de l’année écoulée, notamment la montée de la rhétorique et des crimes antisémites .

« Ce n’est un secret pour personne que cette année nous a mis au défi de manière très concrète. Pour beaucoup, ce temps de réflexion prend de nouvelles significations cette année, alors que nous avons vu Israël se débattre avec de grandes questions qui mettent en évidence l’ampleur des différences entre nous », a déclaré le président, faisant très probablement référence aux troubles civils entourant le conflit israélien. la réforme judiciaire controversée du gouvernement.

"Mais même si nos différences peuvent être douloureuses, elles mettent également en évidence une vérité réconfortante : nous nous soucions tous profondément de notre peuple juif et de notre État juif et démocratique bien-aimé d’Israël. Il est normal d'avoir des différences. En fait, avoir des différences et être capable de les exprimer est un signe de force – la force de notre démocratie et la force de notre peuple. Nos différences sont notre plus grand atout".

Chaim Goldberg/Flash90 Israeli President Isaac Herzog.

Herzog a annoncé qu'en collaboration avec l'Agence juive et l'Organisation sioniste mondiale, son bureau avait lancé l'initiative "Kol Ha'Am – Voix du peuple" pour favoriser le dialogue au sein du peuple juif dans le monde entier. "Je vous invite à créer un dialogue mondial qui soit inclusif, dynamique, responsabilisant et qui aura également un impact sur l’État-nation du peuple juif – pour le bien de notre avenir commun, pour le bien de notre présent commun".