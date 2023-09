Arrestation de 2 suspects en provenance d'Azaria

"Quelques heures après l'explosion, suite à des enquêtes rapides menées par le Shin Bet et la police, 2 suspects, originaires d'Azaria (et vivant par intermittence à Jaffa), ont été arrêtés", indique le communiqué publié par le Shin Bet et la police israélienne. Le communiqué indique que l'un des suspects arrêtés était lié à l'incident survenu plus tôt à Tel-Aviv, au cours duquel un engin explosif avait explosé dans le parc HaYarkon. Le communiqué conclut que l'enquête est en cours et que "le reste des détails est interdit de publication à ce stade".