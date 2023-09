La statue de Ben Gourion vandalisée à Tel-Aviv

L'incident, découvert par un passant, a donné lieu à une enquête sur les circonstances de cet acte de vandalisme délibéré

La statue emblématique du père fondateur d'Israël, David Ben Gourion - située près de la plage Frishman à Tel Aviv - a été incendiée pendant la première nuit de Roch Hachana, ont rapporté samedi matin les médias israéliens.

https://twitter.com/i/web/status/1702942233987551344 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'incident, découvert par un passant, a donné lieu à une enquête sur les circonstances de cet acte de vandalisme délibéré. David Ben Gourion, premier Premier ministre d'Israël et figure centrale de la création de la nation en 1948, est commémoré à travers cette statue qui se dresse sur la plage de Bograshov, une destination populaire auprès des touristes et des locaux.

GPO David Ben Gourion et les membres de son gouvernement provisoire lisant la Déclaration d'indépendance dans la salle du musée de Tel-Aviv, boulevard Rothschild

Le maire de Tel Aviv-Yafo, Ron Huldai, a exprimé sa consternation face aux dégâts infligés à "cette statue bien-aimée". Dans une déclaration publiée sur son compte X (anciennement Twitter), le maire a déclaré qu'il est "très triste qu'au début de la nouvelle année, quelqu'un ait décidé d'endommager l'une des statues les plus appréciées de la ville". Ben Gourion est célébré non seulement pour son rôle dans la fondation de l'État, mais aussi pour son lien personnel avec la ville de Tel-Aviv. Il était fréquent pour les habitants du quartier, désormais connu sous le nom de boulevard Ben Gourion, de le voir en train de faire des exercices et du yoga sur sa propriété ou sur la plage.

Un moment emblématique, capturé dans une photographie de Paul Goldman en 1957, représentait Ben Gourion effectuant un poirier sur la plage de Tel Aviv. Ce que représentait la statue qui a été vandalisée cette nuit, la statue recréant l'image emblématique de Frishman Beach. La statue a été réalisée par la société allemande Artilink Productions et placée par la société Zebra Sets.