Le compte Twitter en langue farsi de l’armée israélienne a publié samedi une vidéo de soutien et d'hommage à Mahsa Amini, un an après sa mort. Cette jeune Kurde iranienne de 22 ans, est décédée le 16 septembre 2022 après son arrestation pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire strict imposé aux femmes. Sa mort a été suivie par des manifestations de colère en Iran qui ont fait vaciller le régime et son guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, pendant quelques mois.

La vidéo d'environ une minute se concentre sur la question "Quel est le prix de la liberté ?", en écho aux mois de protestations anti-gouvernementales en Iran suite au décès d'Amini. Le montage vidéo compile des extraits de manifestations en Iran, des messages contestataires écrits sur des murs, ainsi que des personnes emmenées de force dans des véhicules. Il présente également des séquences rapides et des photos de femmes dénonçant le gouvernement iranien et le meurtre d'Amini. Certaines images de la vidéo mettent en scène des femmes se coupant les cheveux, un geste de protestation contre la loi iranienne imposant le port du hijab. Les slogans sur les affiches tenues par les manifestants dans le clip incluent les messages "#MahsaAmini" et "Iran libre".

UGC / AFP Une femme non voilée debout sur le toit d'un véhicule, alors que des milliers de personnes se dirigent vers le cimetière d'Aichi à Saqez, la ville natale de Mahsa Amini dans l'ouest de l'Iran, le 26 octobre 2022

Les autorités iraniennes ont empêché samedi la famille de Mahsa Amini d'organiser une cérémonie pour le premier anniversaire de sa mort, et interdit à son père de quitter son domicile après l'avoir brièvement interpellé, ont déclaré des groupes de défense des droits humains. Les manifestions organisées immédiatement après la mort de Mahsa Amini ont perdu de leur élan au bout de plusieurs mois face à une répression qui a vu 551 manifestants incluant 68 enfants et 49 femmes tués par les forces de sécurité, selon l'IHR, et plus de 22.000 autres arrêtés, selon Amnesty International. Sept hommes ont également été exécutés pour des faits liés à ces manifestations.

Les militants affirment que la répression s'est intensifiée à l'approche du premier anniversaire, ciblant notamment les proches des personnes tuées lors des manifestations pour s'assurer qu'ils ne s'expriment pas.