Ukraine: un Israélien arrêté pendant le pèlerinage d'Ouman et bientôt expulsé

Un Israélien de 50 ans a été arrêté samedi près de la tombe du rabbin Nahman de Bratslav à Ouman, en Ukraine, et devrait être expulsé vers Israël. L'individu avait précédemment fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Ukraine. Des procédures ont été entamées pour organiser son expulsion vers Israël. Plus de 35.000 pèlerins hassidiques sont rassemblés dans la ville ukrainienne d'Ouman (centre) pour célébrer malgré la guerre le Nouvel an juif, Roch Hachana.

Genya SAVILOV / AFP Des pèlerins juifs hassidiques chantent et dansent dans une rue près de la tombe de Rabbi Na'hman avant la nouvelle année juive de "Rosh Hashanah", à Ouman, le 15 septembre 2023

Plus tôt dans la journée, Ivan Vyhovsky, chef de la police ukrainienne, a visité Ouman et a estimé que la situation dans la ville était "sous contrôle". Sur son compte Facebook, Vyhovsky a écrit : "J'ai vérifié la situation à Ouman où plus de 35 000 juifs hassidiques sont arrivés. Malgré le risque élevé, beaucoup sont venus en ville. La loi est appliquée et il n'y a pas d'incidents notoires."

Jeudi dernier, un autre citoyen israélien a renversé et tué une habitante locale d'Ouman alors qu'il était au volant. L'homme, probablement en ville pour le pèlerinage, a été arrêté et placé en garde à vue.

Par ailleurs, plusieurs Ukrainiens ont exprimé leur mécontentement face au comportement de certains pèlerins juifs à Ouman. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des comportements irrespectueux, dont la destruction de biens. Dans une vidéo relayée par la chaîne Kan, un chauffeur de bus décrit le transport des visiteurs haredi comme "transporter un bus rempli d'ordures".

Chaque année, des pèlerins hassidiques viennent du monde entier à Ouman pour le Nouvel an juif sur la tombe de Rabbi Nahman de Breslev (1772-1810), une des principales figures du hassidisme, courant orthodoxe du judaïsme.