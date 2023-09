Israël : plus de 250 000 visiteurs dans les parcs et réserves naturelles ce weekend

Des milliers d'Israéliens ont célébré Rosh Hashana dans la nature

Plus de 250 000 personnes ont visité les réserves naturelles et les parcs nationaux au cours des trois derniers jours de vacances à l'occasion du Nouvel An juif en Israël, dont 100 000 pour la seule journée de dimanche. Les visiteurs ont profité du temps chaud et ensoleillé pour se promener dans les diverses régions du pays.

Environ 6 000 Israéliens ont choisi de célébrer Rosh Hashana dans les parkings des parcs dont Achziv, Horesh Tal, Mein Harod et Beerot.

Miriam Alster/Flash90 Park HaYarkon, Tel-Aviv

Les plages ont également été prises d'assaut par les Israéliens. Parmi les sites les plus visités, Césarée a rassemblé plus de 6200 personnes, Yarkon Tel Apek 6 300, Gan HaSlosha 5 700, Tel Ashkelon 5 300 et Masada 4 000.

Gili Yaari / Flash90 Les Israéliens nagent dans le parc national de Gan HaShlosha dans le nord d'Israël

La fête de Rosh Hashana se termine ce dimanche soir.