Marche à Tel-Aviv et manifestation à l'aéroport : la protestation contre la réforme judiciaire continue

Les manifestants organiseront un rassemblement à l'entrée du terminal 3 avant le départ du Premier ministre Benjamin Netanyahou pour New York

La manifestation contre la réforme judiciaire se poursuivra, dimanche soir, avec une "marche pour la victoire de la démocratie et pour les valeurs de la Déclaration d'indépendance" depuis le boulevard Rothschild, à Tel-Aviv, jusqu'au quartier Kiryat HaMemshala. Plus tard, une autre manifestation est prévue près de l'aéroport, alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'envolera pour les États-Unis et l'Assemblée générale de l'ONU. Selon les organisateurs, la marche sera composée de personnes vêtues de blanc.

"Lors de cette soirée, nous nous habillerons en blanc et marcherons depuis le 16 Bd Rothschild en tenant la Déclaration d'Indépendance devant ceux qui veulent la réduire en poussière", ont indiqué les organisateurs. "Veuillez défiler de manière ordonnée derrière les affiches de la Déclaration d'indépendance", ont-ils ajouté.

La police a mis à jour les dispositions de circulation prévues ce soir avant la marche de protestation dans la ville blanche.

Avshalom Sassoni/Flash90 Des militants manifestent contre la réforme judiciaire du gouvernement, à Tel Aviv, le 19 août 2023

Après la marche à Tel-Aviv, qui se terminera à Kaplan, des bus partiront pour l'aéroport vers 21h30 où les manifestants organiseront un rassemblement à l'entrée du terminal 3 avant le voyage du Premier ministre Benjamin Netanyahou. "Vers minuit, le Premier ministre décollera pour l'assemblée de l'ONU", ont indiqué les organisateurs de la manifestation. "Avant qu'il ne rencontre les manifestants qui l'attendent sur les côtes ouest et est, nous lui dirons également au revoir pour lui rappeler qu'Israël ne sera pas une dictature", ont-ils conclu.